Пора обновления

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Алия Икамбаева

Музеи, библиотеки, филармония, театры предлагают и офлайн, и онлайн-форматы. Например, городской Дом культуры проведет для детей прямой эфир на своей страничке в социальной сети. Юные североказахстанцы смогут принять участие в викторине «Наурыз приглашает друзей».


Работники музейного комплекса «Резиденция Абылай-хана» ждут учащихся общеоб-

разовательных школ, для них экскурсоводы подготовили развлекательный квест. 310-летие Абылай-хана, 155-летие Алихана Букейханова, 30-летие Независимости РК... В игровой форме детям расскажут о юбилейных датах этого года. В каждом зале музея можно будет принять участие в национальных играх и конкурсах, которые посвящены обычаям и традициям казахского народа. Юных гос­тей встретят символичными подарками и шашу.


Интересную программу подготовили и в областном крае-

ведческом музее. Посетители смогут больше узнать об истории национальных игр: бес асық, алтыбақан, қазан, тоғыз құмалақ. Здесь продумали и интерактивный маршрут по залам.


Мастер-классы, спектакли и концерты... Выбрать жителям региона есть из чего. Программа Наурыза разнообразная. Конечно, не забыли организаторы и о санитарных правилах и нормах. Сегодня без этого никуда.


В эфире местных телеканалов можно посмотреть 21 и 22 марта музыкальную программу «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамы», в ней приняли участие порядка 300 человек. Это известные североказахстанцы.


В областной филармонии им. Ақан сері порадуют своим творчеством местные артисты и танцевальные коллективы. В программе концерта – шедевры классической музыки, хиты мировой эстрады, песни на стихи великих казахских поэтов Абая Кунанбаева и Мукагали Макатаева.


– Мы подготовили разные концертные номера. Пусть будет у всех хорошее настроение. Стараемся для своих зрителей, – заметил солист областной филармонии им. Ақан сері Мухит Ахметов.


– Испытываем большое волнение, мы этих концертов очень ждали и готовились, репетировали. Думаю, зритель останется довольным и уйдет радостным, – дополняет солист филармонии Асхат Таушев.


А местные волонтеры в эти дни проводят акцию «Bauyrsak fest». Ребята на центральных улицах города угощают земляков ароматными вкусными баурсаками.


– Так мы поздравляем жителей области с Наурызом, дарим прохожим праздничное настроение, – отмечает волонтер Даяна Оспанова.


Добровольцы будут навещать и одиноких пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями. Помогать им приводить дома и дворы в порядок. Это тоже традиция праздника – встречать весну обновленным.

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