Портрет

Колонка обозревателей
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Валентина Фиронова
На недавней выставке Нины Терещенко среди множества запоминающихся картин меня особенно поразил ее автопортрет. Возле него можно простоять не один час, и открытия не иссякнут. На нем отдельной жизнью живут глаза. Причем один она придерживает между пальцев руки в алой длинной перчатке. Другой превратился в нотный знак и спрятался в ало-золотистых волосах, где также уютно пристроилось гусиное перо, которым в свое время не гнушался пользоваться и сам Александр Сергеевич. Да и перо, если задуматься, не для красного словца. Оно до сих пор считается символом поэзии и литературного творчества, на что невольно намекает исписанный листок, гармонично вписавшийся в картину.

Портрет вызывает улыбку, и кажется, что он сделан в шутливой манере, но вопросы вызывает нешуточные. Смотрела я на него и думала: «А ведь и правда, окружающие нас воспринимают и судят «по частям». Как в том анекдоте про слона, в котором людям, не видевшим ни разу этого гиганта, завязали глаза и попросили ответить – кто это или что. Тот, кто нащупал ногу, сказал, что это столб. Второму «достался» хобот, который он принял за шланг. Третий потрогал хвост и сказал, что это веревка.

И не поэтому ли сейчас набирает обороты профайлинг – составление психологического портрета человека по его личностным характеристикам? Раньше этот метод в основном интересовал криминалистов, а теперь и работодателей. Оказывается, анализа внешности, вербального и невербального общения уже недостаточно. «Расколоть» человека легко по его переписке. Потому-то психологи с помощью лингвистов и разрабатывают методику создания профайлинга на основе анализа письменной речи.

Уже создана компьютерная программа, определяющая характер личности по сообщениям в почте, социальных сетях и мессенджерах. Для коррект­ного анализа программе нужно не менее 20 тыс. слов текста. Далее она очищает материалы от «шума» – цитат, цифр, слов с орфографическими ошибками, профессиональных терминов и сокращений.
Оценив все параметры, программа выдает заключение – оценку уровня доброжелательности, эмоциональной устойчивости, степени агрессивнос­ти, оптимистичности, контактности и многих других психологических черт. Тех, что являются постоянными, то есть не зависят от настроения человека.

Увы, если раньше слова «здоровых нет, есть недообследованные» воспринимались как каламбур, то сейчас они почти реальность. Особенно у психиат­ров. Но не стоит глотать валидол по этой причине. Сейчас правит бал так называемая психиат­рия пограничных состояний. В чем же причина резко выросшего нездоровья? Информация. Как правило, отрицательная. Неписаным законом жанра стал постулат «лучшая новость – это плохая новость».

Вот и прыгают на нас из всех СМИ леденящие душу известия. Новость будит эмоции. Эмоциями жива душа. Какими эмоциями питается она сейчас, если доминируют плохие новости, а «душа» по-гречески – это «психо»? Круг замкнулся. Человек уже боится плохих известий, но подсознательно тянется к ним.

Что делать? Подавать только сладкое и розовое? Душа ведь ищет, что ей желанно. Об этом говорят и медики, и священники. А кто ищет, тот найдет. Но не стоит забывать о тех, кто еще на распутье, – о детях, например. Именно их необходимо защищать от потока информации.

«Все беды мира – по причине катастрофического уменьшения любви», – сказал один мудрый человек. И с ним трудно не согласиться. А может, и правда притормозить, оглянуться, сбросить с себя морок вечной погони за материальными благами? Может, стоит пожалеть замордованных нами же и жизнью близких и просто сходить погулять. Просто. Погулять. И ты увидишь, как возвращаются краски мира и на глазах хорошеют те, кого мы когда-то любили…
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