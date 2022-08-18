Порядка 30 попыток провоза майнингового оборудования пресекли пограничники РК

Как рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazpravda.kz заместитель председателя – директор Пограничной службы КНБ генерал-майор Ерлан Алдажуманов, с начала года сотрудниками пресечено несколько десятков попыток нелегального провоза оборудования для майнинга криптовалюты.

«Продолжается работа по выполнению поручения Президента страны, отданного государственным органам, о решении проблемы с национальной энергетической угрозой, так называемым «серым майнингом криптовалют». С начала года пресечены 26 попыток провоза майнингового оборудования», - рассказал Ерлан Алдажуманов.

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