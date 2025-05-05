Запланированные культурно-массовые, патриотические мероприятия, а их около трехсот, охватывают все города и районы региона, сообщает Kazpravda.kz

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По сложившейся традиции 9 мая в населенных пунктах области состоится поздравление участников Великой Отечественной войны, а также торжественные церемонии возложения цветов к памятникам воинам и обелискам ВОВ.

«В целом по области у нас насчитывается 112 памятников ветеранам Великой Отечественной войны, из них за счет средств местного бюджета капитальным и текущим ремонтом охвачено 74 памятника, остальные 38 отремонтируют усилиями меценатов», - отметили в пресс-службе акима области.

Что касается мероприятий, то в ближайшие дни в Талдыкоргане состоится торжественная церемония присвоения одной из улиц города имени Героя Советского Союза, обладателя звания «Халық қаһарманы», генерала армии, первого министра обороны Республики Казахстан Нурмагамбетова Сагадата Кожахметулы.

Также будет презентована книга «Ұрпаққа ұран болған Ұлы Жеңіс». Талдыкорганский драматический театр имени Бикен Римовой представит зрителям спектакль «Соғыстың сұрқы әйелге жат» по книге С. Алексиевич.

В областном историко-краеведческом музее имени Тынышбаева и его филиалах, художественной галерее, библиотеках области организовываются различные книжные и фотовыставки, тематические экскурсии.

«Проведение мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особенно с участием молодежи, очень важно для патриотического воспитания подрастающего поколения, осознания ценности сохранения и укрепления мира, единства и согласия. Наша общая священная обязанность – чтить и помнить подвиг наших героических отцов, дедов и прадедов, окружая заботой и всячески поддерживая наших ветеранов. Как подчеркивает Глава нашего государства: «Мы всегда будем чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость» - считает председатель областного Совета ветеранов Ермек Келемсеит.

К слову, в рамках республиканской благотворительной акции «Ардагерім – ардағым» с участием волонтеров уже проведено свыше 140 различных социальных мероприятий с охватом тружеников тыла и ветеранов труда. А с апреля запущен месячник здоровья, который продлится до 9 Мая. Бесплатные медицинские осмотры и консультативно-диагностическая помощь организованы, как в условиях поликлиник, так и на дому. Мобильные бригады врачей охватят всех фронтовиков и ветеранов тыла.