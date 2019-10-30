Порядка 300 осужденных отказались от деструктивных религиозных взглядов в Казахстане

В Казахстане порядка 300 осужденных отказались от деструктивных религиозных взглядов. Об этом на тематическом круглом столе в Нур-Султане сообщил начальник управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики Бекболат Шакиров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Естественно у нас идёт работа, уже есть разубежденные от деструктивных религиозных взглядов. Около 300 осуждённых нам удалось перевоспитать за 2 года. У нас в 2017 году была создана специальная служба, поэтому обеспечен индивидуальный подход к каждому осуждённому, причем с момента его прибытия в учреждение", – сказал Шакиров.
Он рассказал о том, как специалисты работают с осужденными.
"Каждый осуждённый содержится в карантинном отделении до 15 дней. В течение этого времени администрация учреждения с привлечением всех служб учреждения изучает личность, работают психологи, составляется психологический портрет", – продолжил спикер.
Он уточнил, что в настоящее время в тюрьмах Казахстана содержится порядка 700 заключённых с радикальными взглядами.
"С ними мы ежедневно работаем. Результаты уже есть", – заключил Шакиров.