Пошли за «золотом» с винтовкой...

Без главных побед

Предпоследний день соревнований начался для нашей спортивной делегации с привычных уже походов на вторую и третью ступеньки пьедестала почета. Сначала отличились самбисты: Багдат Жарылгасов (весовая категория до 62 кг) стал серебряным призером, а Дилшат Курышбаева (68 кг) – бронзовым. Чуть позже пополнил копилку команды и опытнейший борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев (60 кг), занявший третье место. Любопытно, что во всех этих интересующих нас случаях чемпионами универсиады стали спортсмены России, о феноменальном выступлении которых мы поговорим чуть позже.

...Седьмой день без золотых медалей – это психологическое испытание для всей команды и, наверное, нервный тик для руководства делегации. А ведь как все хорошо начиналось: 8 июля – «золото» штангиста Фархада Харки, 9 июля – «золото» легкоатлетки Маргариты Мукашевой... И затем целая неделя – пусть и медальная, но неуклонно спускавшая нашу команду в турнирной таблице: нет высших наград – нет и продвижения вперед.

И какие меры в эти дни только ни принимали земляки: дрались за высшую ступеньку пьедестала почета на боксерском ринге, беспощадно кололи соперников шпагой, технично бросали иностранцев на ковер, махали быстрее их веслами... Но на всех спортивных площадках Казани находились-таки более удачливые зарубежные «драчуны» и мушкетеры, палуаны и гребцы, шахматисты и стендовики, тяжелоатлеты и легкоатлеты. Бронзовые блески, как в калейдоскопе, у нас чередовались с серебряными, а до золотого колора ни ноги не доходили, ни руки, ни голова.

Оставался последний, радикальный способ добраться до татарского «золота» – выйти (чуть не сказал «на большую дорогу») с огнестрельным оружием. Кому-то из наших команд, отправившихся в тир с винтовками и пистолетами, должно было повезти, в это верили и сами снайперы, и их тренеры.

Финишная виктория

Наша женская сборная винтовочниц к тому времени уже отметилась на пьедестале почета универсиады: в понедельник Олеся Снегиревич, Юлия Морозова и Александра Малиновская выиграли бронзовые медали в командной стрельбе на дистанции 50 м из трех позиций. На следующий день этим же составом девушки вышли на огневой рубеж в другом упражнении – стрельбе на 50 м из положения лежа. В этой дисциплине не было ни предварительных состязаний, ни излишних квалификационных волнений: 14 команд сразу же выполняли финальные стрельбы. Воспитанницы Республиканского центра олимпийской подготовки по видам стрельбы оказались самыми меткими, выбив 1 762 очка. Второе место досталось команде Таиланда – 1 760 очков, с бронзовыми медалями закончили турнир спортсменки Украины – 1 756 очков.

Это была третья золотая награда казахстанской делегации на играх в Казани, медаль, позволившая сборной студентов РК занять 19-е место среди 70 аттестованных сборных. А «неуд» на волжских берегах получили еще больше делегаций, оставшихся и вовсе без медалей.

...Коротко расскажем о наших чемпионках. Все они – мастера спорта международного класса. Алматинка Александра Малиновская представляет спортивное общество «Динамо», занимается под руководством своего отца Константина Малиновского. Ее землячка Юлия Морозова выступает за ЦСКА, ее тренируют Валентина Дериглазова и Геннадий Насонов. Олеся Снегиревич из Шымкента, тоже ЦСКА, своими достижениями полностью обязана семейному подряду опытнейших тренеров Юнусметовых.

Один из них – главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Анвар Юнусметов – пос­ле победы команды рассказал мне о том, что это уже не первый успех наших девушек в казанском тире: в прошлом году здесь же на тестовых состязаниях Малиновская, Снегиревич и Морозова тоже были первыми, отличные достижения у команды и на студенческих чемпионатах мира. И именно в этом упражнении. Так что их «лежачее» «золото» универсиады было более предсказуемо, чем «бронза» в стрельбе из трех позиций.

– И какой медали вы были больше рады? – спросил я у Анвара Саддулаевича.

– Не поверите – бронзовой. Дело в том, что упражнение со стрельбой из трех положений – олимпийское, там и состав участниц собрался – высший класс. А стрельба из положения лежа не входит в программу Олимпийских игр. Мне, главному тренеру сборной Казахстана, надо смотреть далеко вперед, готовить стрелков к Играм в Рио-де-Жанейро, и потому третье место нашей команды в олимпийском упражнении видится более значимым, чем первое – в неолимпийском.

Но это – точка зрения «заточенного» на 2016 год специалиста. Мы бы рады разделить его, но пока больше готовы аплодировать третьему казахстанскому «золоту» на универсиаде, с чем и поздравляем спортсменок, Анвара Юнусметова, всех наставников сборной страны.

К вопросу о рекорде

О чемпионке универсиады в беге на 800 м Маргарите Мукашевой мы писали не раз, отмечали и ее уверенный бег в финале соревнований, и установленный рекорд Казахстана на этой дистанции. А несколько дней назад мне позвонил опытнейший специалист легкой атлетики Владимир Зыков, владеющий такой всеобъемлющей статистикой отечественной «королевы спорта», о какой могут только мечтать коллеги из многих других федераций.

– Все правильно вы написали, кроме одного, – сказал Владимир Николаевич. – Не боитесь обидеть Валентину Герасимову и ее тренера и супруга Валерия Куличенко?

Тут меня как молнией ударило: поверив сноске ФИСУ (Международной федерации университетского спорта), мы размножили новость об установлении Маргаритой Мукашевой рекорда Казахстана в беге на 800 метров – 1 минута 58,96 секунды. И никто не вспомнил о мировом рекорде карагандинки Валентины Герасимовой, установленном на этой дистанции еще в 1976 году на чемпионате СССР в Киеве, – 1.56,0. До сих пор этот результат остается рекордом Казахстана и намного превосходит казанское достижение Маргариты Мукашевой. В статистических гроссбухах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) именно результат Герасимовой, живущей сейчас в Москве, значится как рекорд Казахстана.

Засуетились, запамятовали, что уж тут скрывать... К слову, с Валентиной Герасимовой несколько лет назад мы делали интервью, как раз говорили о ее мировом рекорде... Но сноска ФИСУ «NR» (национальный рекорд) 9 июля 2013 года нас, похоже, больше обрадовала, чем насторожила. По всей видимости, специалисты студенческого спорта при подготовке к своим играм не обращались к статистике мировой легкой атлетики, поставив в заблуждение тех, кто не знает истории этого вида спорта.

– Я вам больше скажу, – добавил Владимир Зыков. – Нынешний результат Мукашевой даже не второй в казахстанской легкой атлетике. Была у нас такая бегунья – алматинка Галина Резникова. В 1983 году в Алма-Ате она пробежала два круга по дорожкам стадиона за 1.58,4. Это я говорю для полной ясности в затронутом вопросе, а в отношении Маргариты Мукашевой у меня только самые лестные характеристики: она на редкость работоспособная, тактически грамотная, умело прошедшая три этапа универсиадских соревнований и с каждым забегом улучшавшая свои показатели. Думаю, Маргарита будет и дальше прогрессировать, хотя побить республиканский рекорд Валентины Герасимовой даже ей очень и очень непросто...

Синдром «родных стен»

И наконец, о командной борьбе. Ее в Казани вообще не получилось: российские спортсмены с первого дня захватили лидерство, в фантастическом темпе наращивали его и установили рекорд универсиад – 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые медали (всего – 292). Нечто подобное мы наблюдали два года назад на универсиаде в Шеньчжене, где явно доминировали китайские студенты. Тогда в их багаже оказались 75 высших наград. У россиян – в два раза больше.

«Родные стены» явно помогают хозяевам (родные лица на трибунах, родные котлеты в столовой, родной воздух и все остальное). Как тут не вспомнить феноменальный успех казахстанских спортсменов на 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в Астане и Алматы?

И потом, не будем забывать, что в своих стенах хозяева всегда (для престижа и окупаемости новых спортивных объектов) выступают сильнейшими составами. Россия отдала универсиаде в Казани все, что могла, и получила все, о чем мечтала.

В активе казахстанской команды 3 золотые, 11 серебряных и 16 бронзовых наград. Студенческий рекорд со дня провозглашения независимости страны. По общему количеству наград (30) наша делегация поделила девятое место со студентами из Польши. И это будет ориентиром на следующую Всемирную летнюю универсиаду, которая состоится в 2015 году в южнокорейском городе Кванджу.

Юрий ЛИФИНЦЕВ