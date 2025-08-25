В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» развитие торговли и расширение экспортного потенциала страны названы одними из важнейших направлений государственной политики. Глава государства поставил конкретные задачи — укрепить позиции отечественных производителей, увеличить объем несырьевого экспорта и создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса. Для реализации поручений Президента Правительство выстраивает прозрачные правила ведения бизнеса, развивает внутреннюю торговлю и формирует инфраструктуру, необходимую для выхода казахстанских товаров на внешние рынки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате комплекса принимаемых мер отрасль демонстрирует устойчивый рост: за январь–июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции за первое полугодие выросли на 37%, достигнув 438 млрд тенге.

«В торговле задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более 1,5 миллиона человек», – отмечает министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Защита рынка и продвижение казахстанских товаров

Правительством выработаны регулирующие меры, направленные на защиту внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей. В мае 2025 года внесены изменения в законодательство Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров. Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, где будут аккумулированы данные о реальных компаниях, что обеспечит им доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Для стимулирования торговли и увеличения доли отечественных товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции казахстанских производителей.

Вместе с тем активно ведется работа по ограничению доступа на внутренний рынок некачественной и небезопасной продукции.

«Работает активно Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе – это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия», – подчеркивает Арман Шаккалиев.

Поддержка экспортеров и продвижение продукции за рубежом

В целях диверсификации и наращивания несырьевого экспорта работает Экспортно-кредитное агентство, предоставляющее полный спектр финансовых инструментов по принципу «одного окна».

За 7 месяцев 2025 года объем оказанной поддержки вырос более чем на 200 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 394 млрд тенге. Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, на который приходится 71% всех поддержанных проектов. При этом доля продукции среднего и высокого передела достигает 83%.

Для усиления внешнего продвижения казахстанских товаров формируется международная инфраструктура. В Китае открыты партнерские офисы и национальные павильоны в Чэнду, Урумчи, Нанкине и провинции Шаньдун. В Узбекистане на территории международного центра «Термез» действует представительская площадка Казахстана. Работа по продвижению экспорта активно ведется в ОАЭ, Турции, Индии, Иране и Китае.

В дополнение к этому проводятся деловые миссии в приоритетных странах и обеспечивается продвижение отечественной продукции на международных электронных площадках, включая jd.com, Doiyin и Alibaba.

Новые правила для прозрачного и конкурентного биржевого рынка

Во исполнение поручений Президента в декабре 2024 года был принят Закон о биржевой торговле, направленный на развитие конкурентной среды для установления прозрачных правил функционирования рынка.

«Законодательно введено понятие “социально значимый биржевой товар”, имеющий ключевое значение для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Это все позволит обеспечить прозрачное ценообразование и гарантировать стабильное снабжение отечественного рынка данными товарами, исключая спекуляции», – комментирует министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Кроме того, введен механизм конкурсного отбора бирж, уполномоченных осуществлять торговлю социально значимыми товарами. Это исключает создание аффилированных структур и гарантирует равный доступ участников к торговым площадкам.

Новые механизмы помощи социально уязвимым категориям гражданам

Во исполнение поручения Президента о поэтапном отказе от прямого ценового регулирования с обеспечением эффективной адресной поддержки социально уязвимых категорий граждан в апреле 2024 года внесены изменения и дополнения в законодательные акты Республики Казахстан, регулирующие ведение бизнеса.

«В соответствии с этими изменениями мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15% торговой надбавкой», – подчеркивает Арман Шаккалиев.

На подготовительном этапе реализуется пилотный проект «Цифровой продовольственный ваучер», направленный на тестирование механизма адресной помощи. В его рамках получателям предоставляются продовольственные ваучеры, которые позволяют приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, что обеспечивает целевое и справедливое распределение помощи.

«Все поручения Главы государства находятся на особом контроле. Реализация каждого мероприятия идет в плановом режиме, задачи будут выполнены качественно и в установленные сроки», – отмечает министр торговли и интеграции.

Комплекс мероприятий по развитию торговли и несырьевого экспорта демонстрирует системный и последовательный подход к исполнению поручений Президента. Правительственные меры направлены на создание устойчивой основы для экономического роста, повышение конкурентоспособности и интеграцию Казахстана в международные торговые цепочки.