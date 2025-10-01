Еще два года назад Петропавловская ТЭЦ-2 ассоциировалась с авариями, изношенными агрегатами и угрозой срыва отопительного сезона

Фото АО "Севказэнерго"

Сегодня энергетики заявляют: станция готова к зиме на 100%, и подобных ЧП больше не допустят, сообщает Kazpravda.kz

На заседании совета по региональному развитию при филиале партии «AMANAT» прозвучало главное: 26,8 млрд тенге вложено в модернизацию ТЭЦ-2. Проведены капитальные ремонты котлоагрегатов и турбоагрегатов, обследованы старые трубы, завершается строительство новой железобетонной трубы. На складах уже лежит 169 тысяч тонн угля — этого, уверяют специалисты, хватит, чтобы зиму пройти без перебоев.

- Мы не только закрыли все текущие ремонты, но и начали обновление станции: внедряем системы контроля выбросов, реконструируем турбоагрегаты. Это повысит надежность и снизит нагрузку на экологию города, – заявил главный инженер АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Петр Богданов.

Напомним: еще недавно износ оборудования на ТЭЦ-2 превышал 60%, котлы и турбины работали почти полвека, а падение одной из дымовых труб в 2022 году стало тревожным символом состояния станции.