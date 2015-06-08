После поражения партии Эрдогана турецкая лира рухнула
Курс турецкой лиры рухнул до рекордного минимума в выходные после того, как Партия справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана впервые за 13 лет лишилась парламентского большинства в меджлисе. Ей удалось набрать только 41%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на politobzor.net.
Как сообщается, инвесторы надеялись, что ПСР наберет достаточно голосов, чтобы остаться у власти в качестве единственной партии, что помогло бы избежать неопределенности в формировании кабинета министров.
"Потеря парламентского большинства ПСР впервые за 13 лет на этих турецких выборах представляет собой одно из самых драматических политических событий на развивающихся рынках в последние годы", – сказал Николас Спиро из Spiro Sovereign Strategy.
"Лира резко падала по отношению к доллару до выборов. В настоящее время она может снижаться, подогревая инфляционные ожидания и усиливая давление на Центральный банк, который должен будет поднять процентные ставки", – подчеркивает Спиро.
Курс лиры, у которой одна из худших динамик среди валют развивающихся рынков, после подсчета результатов составил 2,799 к $1, это снижение на 5%.
Центральный банк Турции принял по итогам заседания 20 апреля решение не изменять учетную ставку и сохранить ее на уровне 7,5%, который был установлен в прошлом году.
В течение прошлого года Центробанк Турции осуществил интервенцию на $2 млрд для сохранения курса турецкой лиры на стабильном уровне, но эта попытка оказалась безуспешной.