Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2005 года, № 519

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2005 года, № 481

Правительство Республики Казахстан: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2005 года № 481 «Об утверждении Правил определения демпинговой цены конкурсной заявки» («Казахстанская правда» от 24 мая 2005 года № 132-133 (24742-24743)) следующие изменение и дополнение: в Правилах определения демпинговой цены конкурсной заявки, утвержденных вышеуказанным постановлением: пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Цена конкурсной заявки потенциального поставщика на товары, работы и услуги (за исключением консультационных услуг; подрядных работ на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения, а также иных объемных, плоскостных или линейных объектов) признается демпинговой в случае, если она ниже более чем на тридцать процентов от среднеарифметической цены всех конкурсных заявок, представленных для участия в конкурсе, а также цены не менее чем трех неаффилиированных между собой физических и/или юридических лиц, не принимающих участие в конкурсе и представивших свою информацию о цене в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил по однородным товарам, работам и услугам (за исключением консультационных услуг; подрядных работ на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения, а также иных объемных, плоскостных или линейных объектов), идентичным предмету конкурса»; дополнить пунктом 5-1 следующей редакции: «5-1. Цена конкурсной заявки потенциального поставщика на подрядные работы на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения, а также иных объемных, плоскостных или линейных объектов признается демпинговой в случае, если она ниже на тридцать и более процентов от цены, предусмотренной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу и утвержденную в установленном порядке.». 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов