Пострадали люди и арбузы

Восемь автомобилей стали участниками ДТП, оказавшись среди арбузного месива.

Дорожная авария случилась в минувшее воскресенье на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара средь бела дня. Один за другим столкнулись восемь автомобилей, вокруг которых рассыпались и разбились арбузы. Их перевозил один из участников дорожно-транспорт­ного происшествия. В кузове грузовой «газели» оказалось четыре тонны полосатых ягод, которые разлетелись по дороге и превратились в месиво.

Уже известно, что водитель автомобиля марки Howo, когда загорелся красный сигнал светофора, не справился с управлением и не смог затормозить. По этой причине и произошло столкновение с семью автомобилями, начавшими движение на зеленый свет. Изначально предполагалось, что у китайского большегруза отказали тормоза.

Виновника массового ДТП уже привлекли к ответственности. В отношении водителя Howo, совершившего ДТП, составлен протокол по статье Административного кодекса, предполагающей ответственность за нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

В результате аварии пострадали пассажир «газели» и непосредственно водитель Howo. Существенный материальный ущерб причинен автомобилям и владельцу груза – арбузов. Понервничать пришлось и автолюбителям, поневоле оказавшимся в образовавшейся многокилометровой пробке. Сотрудники полиции советуют участникам дорожного движения быть внимательными и не нарушать ПДД, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.