Пострадавшему от землетрясения пациенту оказали помощь в Алматы

Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города, передает Kazpravda.kz

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Отмечается, что 18-летний алматинец поступил с ушибом и растяжением связок правого голеностопного сустава и стопы.

– В Центре детской неотложной медицинской помощи ему оказана вся необходимая помощь. Пациент направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства, – заключили медики.

Напомним, утром землетрясение силой 5 баллов ощутили в Алматы. В результате алматинским школьникам и студентам отменили занятия.

Для обследования тоннелей, из алматинского метро эвакуировали пассажиров. Комиссия обследует поврежденные в результате землетрясения здания в Алматы