Пострадавшие благодарят за помощь

Общество
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Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

Благодарность жители региона выражают не только спасателям, но и меценатам, волонтерам за предоставленную помощь.

фото АНК СКО

Напомним, сегодня в Петропавловске действуют три центра выдачи гуманитарки. Один из них расположен на стадионе «Карасай». За день там расфасовывают продукты и вещи примерно для 300 граждан.

Второй центр открылся в Школе олимпийского резерва. Ответственное лицо в нем – Алма Банных. Она сообщает, что расфасовка продуктов и вещей начинается в девять часов утра. По коробкам распределяются картофель, морковь, масло, рис, крупы, макароны – все, что необходимо на первое время.

Третий пункт находится по адресу: ул. Чкалова, 48, здесь помощь получают жители поселков Хромзавод и Кирпичный.

В рамках республиканской акции «Жүректен жүрекке» в СКО со всех концов страны поступает гуманитарная помощь. На девяти «газелях» привезли ее из Омска.

– Спасибо! Получили помощь безо всяких проблем, – благодарят пострадавшие жители. – Даже очереди не было. Выдают по спискам. Волонтеры просто молодцы!

О том, как строилась вся эта волонтерская работа, рассказывает заместитель председателя АНК СКО Елена Семидоцких:

– Изначально на базе Дома дружбы был создан единый фронт-офис волонтеров «Біз біргеміз». Он объединил не только волонтеров АНК. Подключились неравнодушные граждане. Люди шли, чтобы помочь нуждающимся. Приходили и сами жители подтопленных районов. Чтобы координировать работу, потребовалось много усилий.

Сначала волонтеры строили дамбы. Потом организовали питание, и первыми об этом заговорили представительницы женского крыла партии «Amanat». Дамбы возводили солдаты, спасатели, полицейские. Для них, конечно, были предусмотрены завтраки, обеды и ужины, но в начале апреля, когда было очень холодно, перекусы с горячим чаем были нужнее.

– Мы захотели поддержать ребят, – вспоминает Елена Семидоцких. – Каждый день мы привозили на объекты горячий чай и свежие пирожки, все это нужно было распределить. Мы составляли графики, назначали ответст­венных на каждом участке. Большое количество женщин участвовали в этой работе. Подключились столовые, кафе, школа NIS.

Когда вода пришла во дворы, началась экстренная эвакуация. В этой связи руководитель штаба «Біз біргеміз» Алла Писаренко создала группу мобильных волонтеров с личным автотранспортом. Они помогали жителям эвакуироваться.

– Сегодня эти люди развозят гуманитарную помощь, – говорит Елена Александровна.

Она рассказывает, что первую помощь оказали местные предприниматели и жители Петропавловска. Люди несли в Дом дружбы все, что могли отдать. Когда же в город стали приезжать фуры с гуманитаркой, то пришлось искать место под разгрузку. Спасибо предпринимателю Дмитрию Шарапаеву, который предоставил для этого склады ТОО «Радуга».

– Наша задача – охватить максимально всех пострадавших. Есть люди, которые не хотят приходить за помощью. Стесняются. А есть и такие, кто прошел по всем пунктам выдачи и получил помощь несколько раз. Мы не вправе осуждать их. Люди остались без жилья, многие от этого пребывают в стрессе и панике. Единственное, что мы просим в ответ, – такого же понимания и уважения к нашим волонтерам. Это молодые ребята, студенты. После занятий они стараются помочь пострадавшим. Все работают бесплатно. В ответ же волонтеры порой слышат оскорбительные комментарии, нецензурные выражения... Ребята расстраиваются от такого отношения, буквально плачут от несправедливости. Хочется надеяться, что первый волонтерский опыт их не разочарует. Сегодня всем нелегко. Давайте же уважать, беречь чувства друг друга! – призывает Елена Семидоцких.

#паводки #СКО #волонтеры #гуманитарная помощь

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