Посвящение композитору

Наследие
11
Ксения Денисова

В Алматы готовится мировая премьера мультимедийного шоу к 100-летнему юбилею композитора Нургисы Тлендиева

фото предоставлено организаторами программы

Программа под названием Qustar выйдет за рамки обыч­ного концерта и предстанет как музыкальный эксклюзив, где наследие казахского классика прозвучит цитатами из его произведений. Авторы сценического представления, а это международная команда специалистов, намерены погрузить зрителей в мир музыки, света и движений, народные инст­рументы совместить с современным симфоническим оркестром и сопроводить сценарий визуальными образами. И все для того, чтобы рассказать историю творца – символа свободы и силы духа.

Генеральный продюсер проек­та Кайрат Кульбаев отмечает, что Qustar не будет рассказом о композиторе Нургисе Тлендиеве, он станет посвящением ему и попыткой дать зрителю, особенно представителю молодого поколения, новые ориентиры.

В основу программы положено сочетание музыки канадского композитора Дмитрия Вареласа, звучания оркестра Symphony Orchestra of India из Мумбаи и виртуозной скрипки Марата Бисенгалиева, режиссуры и хореографии пионера пластического и визуального театра Анны Верде, хорового пения и голосов традиционных национальных инструментов в исполнении Абзала Арыкбаева и Анар Касымовой.

Symphony Orchestra of India, который основал 20 лет назад известный скрипач – Посол доброй воли Казах­стана Марат Бисенгалиев, выступит в Алматы впервые. Руководитель коллектива говорит об особом влиянии произведений Нургисы Тлендиева на его творческое развитие и признается, что участие в таком незаурядном проекте для него большая честь.

Стоит отметить, что идею музыкального шоу поддержала дочь Нургисы Атабаевича – Динзухра Тлендиева, предос­тавившая право использовать произведения отца. Очередной проект в сотрудничест­ве Кайрата Кульбаева и Марата Бисенгалиева продолжит серию получивших большой успех программ «Энергия звука» и «Мистер Адам».

Проект Qustar уже получил продолжение в записи альбома и студийной работы, которую ждет выход на популярные цифровые платформы. В дальнейшем планируется выпуск винилового альбома и гастрольный тур по нескольким странам мира.

#Алматы #шоу #100 лет #Нургиса Тлендиев #Qustar

