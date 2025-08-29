Посвященную 30-летию Конституции медаль учредили в Казахстане

Президент
119

Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.

Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом.

#президент #медаль #конституция

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Хранить раритеты – почетная миссия
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Шел солдат, преград не зная
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Шпаргалочки на память
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Глава государства принял специального посланника Президента…
Президент проводил короля Иордании в столичном аэропорту
Президент Казахстана и король Иордании посетили МФЦА
Король Иордании прибыл в Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]