Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе

Фото: t.me/aqorda_resmi

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.

Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.

Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом.