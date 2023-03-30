Повысить эффективность системы медстрахования поручил Токаев

Президент, Общество
151

Последовательно и системно повышать качество человеческого капитала поручил президент РК, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обеспечить эффективную реализацию проекта «Комфортная школа» и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов.

«Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования.

Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий», – сказал глава государства.

Также президент обозначил стратегическую задачу – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба.

«Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию «цифровых номадов». Важно также выстроить надежную систему социальной защиты граждан. Она должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей.

Лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив. При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех», – наметил приоритетные задачи Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост главы Правительства РК.

#мажилис #Токаев #общество

Популярное

Все
Ответственность перед народом и историей
Победитель на ринге, герой – на пожаре
Предельная ставка за подключение голубого топлива к домам сельчан и горожан снижена до 350 тыс. тенге
В Атырауской области злостные алиментщики задолжали своим детям более 651 млн тенге
Сборная Казахстана по кокпару стала победителем международного турнира в Узбекистане
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Многострадальный капремонт в Костанайской областной детской больнице прекращен
Красный трактор, переживший много перипетий и ставший приметой Шымкента, вернулся из небытия
«Теперь я в Парламенте не одна»
Расслабляться нельзя
Экзамен на профпригодность
Продвижение в мировых рейтингах – показатель качества образования
Возвращение народного артиста
Кошанов предложил Токаеву кандидатуру на пост премьер-министра
Двое жителей Алматы осуждены за организацию азартных игр в соцсетях
12 человек погибли при пожаре на пассажирском судне на Филиппинах
«Я выбрал сатиру»
Весна, Urker, оркестр
Путешествуйте на юг!
Деловой подход
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Был запрос – есть ответ
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании "Газпром" Алексея Миллера
Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана
Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу
1 апреля Казахстан  запускает систему прослеживаемости товаров
Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана
Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Читайте также

Пирамиду Хеопса временно закроют для туристов в Египте
Астанчанам с ограниченными возможностями незаконно начислял…
Двух наркокурьеров поймали с поличным в Шымкенте
Президент РК подписал указ о назначении Смаилова премьер-ми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]