Повысить эффективность системы медстрахования поручил Токаев

Последовательно и системно повышать качество человеческого капитала поручил президент РК, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость обеспечить эффективную реализацию проекта «Комфортная школа» и продолжить создание центров академического превосходства на базе вузов.

«Под моим личным контролем будет комплексное развитие отечественной науки. Кроме того, требуется вывести здравоохранение на качественно новый уровень. Для этого предстоит повысить эффективность системы социального медицинского страхования.

Здесь крайне важно с помощью цифровых решений усилить контроль за расходованием средств. В целом, цифровизация должна охватить все отрасли экономики, проникнуть во все сферы жизни наших граждан. Для этого нужно максимально либерализовать рынок информационных технологий», – сказал глава государства.

Также президент обозначил стратегическую задачу – укрепиться в статусе регионального цифрового хаба.

«Для успешного продвижения в данном направлении нужно использовать прорывные идеи и креативную энергию «цифровых номадов». Важно также выстроить надежную систему социальной защиты граждан. Она должна оперативно реагировать на экономические шоки и изменения потребностей людей.

Лучшей мерой социальной защиты станет обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест, переобучения и поддержки бизнес-инициатив. При этом ключевое значение имеет снижение теневой занятости, которая оставляет граждан без положенных им социальных гарантий. Обозначенные подходы будут содействовать укреплению социальной справедливости, построению государства равных возможностей для всех», – наметил приоритетные задачи Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост главы Правительства РК.