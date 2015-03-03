Происшествия
Пожар произошел на рынке Туркестана
Ксения Воронина
В ночь на 3 марта на центральном рынке "Куаныш", расположенном в городе Туркестане, произошло возгорание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД Южно-Казахстанской области.

В центральной части рынка горели торговые бутики. Пожарные прибыли в течение первых пяти минут. Для ликвидации ЧС были привлечены 134 человека личного состава, 231 сотрудник РУВД города, техника из соседних районов и города Шымкента в количестве 20 единиц, 2 водовоза коммунальных служб. На месте пожара был организован штаб и созданы 4 боевых участка с решающим направлением по защите жилых домов и смежного рынка "Азиз".

Сообщается, что в ходе тушения пожара пострадал один из владельцев бутика, который направлен в ожоговое отделение городской больницы города.

Принятыми мерами пожар локализован в 07.48, ликвидирован в 09.37 на общей площади 600 кв. м. Тушение пожара осложнялось маловодностью района, высокой горючей загрузкой торговых павильонов и сильным задымлением.

Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются сотрудниками ДВД ЮКО.

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