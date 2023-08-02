Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы

Фото пресс-службы МЧС РК

Можно ли было спасти выпрыгнувших из окна задымленной квартиры горевшего ЖК девушек и что повлияло на оперативность огнеборцев, рассказал на брифинге исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, крупный пожар произошел 1 августа в многоквартирном доме в Алматы. По данным горздрава, всего в возгорании пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, еще одна в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как рассказал представитель ДЧС, первые автоцистерны прибыли через 6 минут после получения сигнала о пожаре и их основное усилие было направлено на тушение пожара с восточной стороны, поскольку по оценке руководителя операции угроза распространения была именно там. Хотя люди с верхних этажей выпрыгивали с южной стороны ЖК.

Он пояснил, что заторы по проспекту Раимбека и припаркованные авто вокруг горевшего ЖК создали трудности для своевременного прибытия подразделения и развертывания дополнительных сил и средств, которые прибыли через 20 минут.

«Мы обратились в службу спасения, откуда и были направлены эвакуаторы для освобождения въезда от припаркованных авто жителей, только после этого появилась возможность введения сил средств», – рассказал спикер.

Кроме того, по его словам, с южной стороны жилого дома отсутствовал подъезд пожарной техники, из-за чего огнеборцам пришлось вручную разламывать бордюры, обеспечивая проезд автолестницы.

По прибытию огнеборцы в средствах защиты направлялись внутрь дома для спасательных работ, а также же устанавливали авто- и ручные, трехколенные и штурмовые лестницы и комбинированным путем эвакуировали жителей.

Алибеков пояснил, что на пожаре была сложная обстановка, людей охватила паника и они начали выпрыгивать до прибытия пожарных подразделений. Он прокомментировал ситуацию с погибшей девушкой, выпрыгнувшей вместе с сестрой с 5-го этажа, спасаясь от дыма.

«Мы установили, что она действительно выпрыгнула. Наши подразделения в это время уже на пятый этаж продвинулись. Если бы они секунд 20 подождали, наши двери вскрыли, и, на момент, когда мы нашли и спасли мать девушек с помощью колпаков, они выпрыгнули. Если бы они выдержали и стояли на балконе, то этих девушек пожарные тоже бы спасли бы», – заверил Алибеков.

По информации ДЧС, пожарным удалось эвакуировать 200 человек, спасти 80 человек.

«Из них 35 спасены с помощью колпаков, 16 детей вынесены пожарными на руках. С помощью лестниц было спасено 25 человек. С помощью строительных автокранов удалось спасти еще 20 человек, в процессе помогали жители и строители», – сообщил спикер.

В департаменте добавили, что по факту пожара прокуратурой города создана межведомственная следственная оперативная группа, также возбуждено два уголовных дела, назначены пожарно-технические экспертизы. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия.