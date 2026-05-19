Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме в Астане

В городе Астане, в районе Нура произошло возгорание домашних вещей в квартире на шестом этаже шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома. Горение произошло в помещениях кухни и балкона на общей площади 15 кв. м., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



