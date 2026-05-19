Сельского акима нашли мертвым в СКО

В регионе расследуют обстоятельства гибели 48-летнего Ерлана Смаилова, возглавлявшего Майский сельский округ Акжарского района. Его тело нашли 18 мая в родном селе.

Как уточняется, он проработав на посту главы местной администрации всего несколько месяцев.

«По факту суицида возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются, проводятся необходимые следственные действия», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, в Актюбинской области ранее был найден мертвым бывший аким Кенкиякского сельского округа Куанышбек Серикжанов. Он покинул пост всего за сутки до гибели.