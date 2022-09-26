Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил позицию Казахстана в отношении референдумов в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Наш Президент неоднократно, в том числе в своём недавнем выступлении с трибуны ООН, чётко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации", – констатировал Смадияров.

Он отметил, что в Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН по поддержанию мира и соблюдению территориальной целостности государств.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне", – дополнил Айбек Смадияров.