Права медиков на отпуск защитили прокуроры в Костанайской области

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По данным прокуратуры, установлены факты нарушения конституционных прав медицинских работников, выразившихся в несоблюдении требований отраслевого соглашения, а именно непредставление в полном объеме трудовых отпусков.

Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, 54 работникам возмещены компенсационные выплаты на сумму 2,3 млн тенге.