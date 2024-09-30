Права медиков на отпуск защитили прокуроры в Костанайской области

Здравоохранение
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Районная прокуратура Костанайской области проверила соблюдение трудовых прав работников Наурзумской райбольницы, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным прокуратуры, установлены факты нарушения конституционных прав медицинских работников, выразившихся в несоблюдении требований отраслевого соглашения, а именно непредставление в полном объеме трудовых отпусков.

Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения устранены, 54 работникам возмещены компенсационные выплаты на сумму 2,3 млн тенге.

#прокуратура #отпуск #медики

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