Права онкобольных нарушали в Мангистауской области

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Местные медики не оформляли им инвалидности и соцпособия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прокуратуре региона проанализировали состояние законности процедуры направления онкобольных на прохождение медико-социальной экспертизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Результаты показали, что вопреки требованиям действующего законодательства более 660 гражданин, страдающих онкологическими заболеваниями 3-4 группы и получающих паллиативную помощь, были лишены возможности оформления инвалидности и получения гарантированного социального пособия.

Например, в отношении указанных пациентов, часть из которых состояла на «Д» учете более пяти лет, лечащие врачи не инициировали вопросы по установлению им инвалидности, степени утраты трудоспособности и определению необходимых мер социальной защиты.

«В целях устранения выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора. На сегодня нарушения устранены, Управление здравоохранения проводит работу по направлению указанных граждан для прохождения медико-социальной экспертизы. Данный процесс находится на контроле прокуратуры области», – заключили в надзорном органе. 

#медицина #прокуратура #права #Мангистауская область #онкопациенты

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