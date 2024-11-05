Права онкобольных нарушали в Мангистауской области

Местные медики не оформляли им инвалидности и соцпособия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прокуратуре региона проанализировали состояние законности процедуры направления онкобольных на прохождение медико-социальной экспертизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Результаты показали, что вопреки требованиям действующего законодательства более 660 гражданин, страдающих онкологическими заболеваниями 3-4 группы и получающих паллиативную помощь, были лишены возможности оформления инвалидности и получения гарантированного социального пособия.

Например, в отношении указанных пациентов, часть из которых состояла на «Д» учете более пяти лет, лечащие врачи не инициировали вопросы по установлению им инвалидности, степени утраты трудоспособности и определению необходимых мер социальной защиты.