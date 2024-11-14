Как следует из судебных материалов, житель города нашел в популярном мобильном приложении вариант легкого заработка и стал пользователем преступного чата. Его участники откровенно признались, что занимаются мошенничеством: звонят казахстанцам, представляются сотрудниками банков и путем обкатанных уловок выманивают у людей деньги. Мужчину поставили в известность, что сами звонки идут из других стран, а в его задачу входит финальная операция с банкоматом. То есть он должен стать дроппером.

Устькаменогорец привлек к «работе» своего знакомого, и они по реквизитам, которые им скидывали через мессенджер, стали обналичивать похищенные суммы. За свои услуги каждый оставлял себе по 5%, остальные средства преступники переводили через мобильное приложение на счета «работодателей». Всего дропперы похитили у 24 казахстанцев 105,8 млн тенге. В основном они лишили накоп­лений пенсионеров в возрасте 65–70 лет. Деньги мошенники тратили на себя, в том числе на наркотики.

В ходе судебного разбирательства один из подсудимых подтвердил, что понимал преступную природу схемы. Следствие предоставило видеозаписи с камер наблюдений в банках, а также переписку в чате, заключение экспертиз. Суд первой инстанции приговорил дропперов к пяти годам лишения свободы. Апелляционная инстанция приняла во внимание, что ущерб потерпевшим не возмещен, и увеличила срок наказания одному до семи лет, другому – до шести.

Всего с начала года, по данным областной прокуратуры Восточного Казахстана, в суд обратились 83 потерпевших от действий дропперов. Сумма ущерба – свыше 160 млн тенге. Больше 50 исков уже удовлетворено, с мошенников взыскано почти 62 млн тенге.

В надзорном органе напомнили, что в последние годы вместе с интернет-технологиями казахстанское общество столкнулось с их обратной стороной – мощной волной интернет-мошенничества. Ежемесячно правоохранительные органы блокируют миллионы звонков, имеющих признаки злого умысла. Правая рука мошенников – дропперы, или лица, помогающие осуществлять незаконные финансовые операции.