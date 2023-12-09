Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане

Отныне в торгах будут принимать участие только региональные операторы конкретного региона, передает Kazpravda.kz

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Министерство торговли и интеграции утвердило поправки в правила биржевой торговли в секции угля.

Документом расширен круг субъектов биржевой торговли, относящихся к продавцам угля. В него включены производители, осуществляющие добычу и (или) переработку (обогащение) угля.

"Покупатели угля будут участвовать в биржевых торгах по региональному признаку в зависимости от региональной потребности. В торгах будут принимать участие только региональные операторы конкретного региона, аккредитованные местными исполнительными органами", – говорится в сообщении ведомства.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля подлежит размещению на сайте уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

Расширены новые требования к продавцу, по которым он должен предоставлять в уполномоченный орган осуществляющий руководство в сфере угольной промышленности, помесячную разбивку поставки коммунально-бытового угля, планируемого к поставке на внутренний рынок на следующий производственный год от общего годового объема, установленного перечнем биржевых товаров.

Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере угольной промышленности на основании данных продавца, предусмотренных в помесячной разбивке поставок коммунально-бытового угля, формирует информацию с учетом данных от местных исполнительных органов по объемам потребления коммунально-бытового угля населением в разрезе каждого региона.

Информация размещается на интернет-ресурсах данного органа, а также направляется местным исполнительным органам для последующего ими размещения на интернет-ресурсах.