Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Закон и Порядок,Автодороги
39
Дана Аменова
специальный корреспондент

Автомобилист теперь имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД разъяснили, что с 16 сентября вступают в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения, сообщает Kazpravda.kz 

По информации ведомства, нововведения применяются исключительно в отношении водителей транспортных средств и используются в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях. Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения.

Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится.

При этом сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло.

«Главное новшество касается формы утверждения — если ранее правила закреплялись постановлением Правительства, то теперь они утверждены приказом МВД. Такой подход соответствует политике децентрализации и дебюрократизации, что упрощает порядок принятия подобных документов. Водитель имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера, потребовав проведение освидетельствования в медицинском учреждении. Однако отказ либо уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП», – детализировали в правоохранительных органах.

В ведомстве напомнили, что новые правила направлены на повышение правовой определенности и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остается максимально прозрачной и неизменной.

#водитель #МВД #проверка #водители #опьянение

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Чтобы специалисты оставались в селах
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали …
Жители Акмолинской области вместо летнего отдыха потеряли м…
Преступную группу из Алматы осудили за помощь в уклонении о…
Нарушил ПДД: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]