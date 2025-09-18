Автомобилист теперь имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД разъяснили, что с 16 сентября вступают в силу обновленные правила освидетельствования водителей на состояние опьянения, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, нововведения применяются исключительно в отношении водителей транспортных средств и используются в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях. Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения.

Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится.

При этом сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло.

«Главное новшество касается формы утверждения — если ранее правила закреплялись постановлением Правительства, то теперь они утверждены приказом МВД. Такой подход соответствует политике децентрализации и дебюрократизации, что упрощает порядок принятия подобных документов. Водитель имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера, потребовав проведение освидетельствования в медицинском учреждении. Однако отказ либо уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП», – детализировали в правоохранительных органах.

В ведомстве напомнили, что новые правила направлены на повышение правовой определенности и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остается максимально прозрачной и неизменной.