Правительство безответственно относится к инвалидам – депутат Косарев

Владислав Косарев обвинил Правительство РК в халатном отношении к инвалидам. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Партия "Нур Отан" очень серьезно работала над этим законом, о защите прав инвалидов, но я не видел такого же стремления со стороны членов Правительства. Когда мы работали над этим законом, приходилось оспаривать каждый подъезд к крыльцу. Я не знаю, как можно работать в Правительстве и не понимать собственный народ", – выступил с негодованием депутат Косарев.



По мнению мажилисмена, члены Правительства должны предоставить все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями, "чтобы в своей стране они могли чувствовать себя счастливым".



"Мы же спорили, сколько на вокзале надо заездов для инвалидов – два или три, и согласовывая это, возвращали на доработку в Правительство. Я думаю, что нравственный потенциал Правительстве здесь оказался далеко не на высоте. В законе мы не припишем каждому гражданину быть внимательным к инвалидам и не скажем каждому: уступи дорогу, помоги. Но нравственный потенциал нашего общества надо изменить в сторону страдающих людей, и примеры этому должны подавать государственные и исполнительные органы. Но у нас таких примеров добиться очень сложно", – возмутился депутат.



Владислав Косарев также рассказал о невнимательном отношении к инвалидам квалификационными органами врачебно-консультационной комиссии.



"Инвалиды, которые приходят туда, редко уходят без слез, потому что там сидят люди – где только их набрали –жесткие, черствые, бездушные, будто им платят за хамство, будто их специально обучили надругательству и высокомерию. Я думаю, что если эти люди не поменяют своего отношения к людям, которые страдают и мучаются, тогда надо их самих приучить ездить на коляске и ходить с завязанными глазами. Отношение к инвалидам, которое они проявляют, никак не соответствует заботе государства, а они ведь представляют госучреждение", – отметил депутат.

