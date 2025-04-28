26 апреля 2025 года в Кабмине состоялось рабочее совещание под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина и представителей профильных министерств с представителями НПП РК «Атамекен» и недропользователями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацпалату

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Горнорудная отрасль — одна из ключевых для экономики страны. Именно здесь сосредоточены тысячи рабочих мест, от стабильности этой сферы напрямую зависят 16 моногородов, десятки поселков, где проживают свыше миллиона человек. Почти половина из них задействованы на предприятиях сектора и смежных производств. Недропользователи, к слову, в этих городах производят продукции на 658 миллиардов тенге.

В ходе работы над проектом налогового кодекса правительство поддержало инициативы горно-металлургического сектора направленные на взаимовыгодную систему налогообложения. И по сути, речь идет больше о стимулах для инвестиционной деятельности, нежели о льготах.

Также эти меры - реальная перспектива продлить жизнь старым месторождениям, сохранить социально-экономическую стабильность в регионах и поток налогов в местный бюджет.

В целом, в горно-металлургическом секторе только на основных производствах трудятся более 205 тысяч человек. Это около 20% от работающих в промышленности страны. Одно рабочее место в ГМК создает 7-8 рабочих мест, т.е. 1,4-1,6 млн человек занятых в других отраслях, из которых 400 тысяч непосредственные сотрудники подрядчиков. Особенно важно, что ГМК создает рабочие места с постоянной занятостью, карьерным продвижением и повышением квалификации.

Обнуление НДПИ: поддержка моногородов

В проект налогового кодекса Казахстана внесены изменения, которые предусматривают обнуление ставки на добычу полезных ископаемых(НДПИ) для низкорентабельных месторождений (до 15%). Эта мера будет действовать на срок до пяти лет, или до тех пор, пока рентабельность месторождения не превысит 15%. Надо отметить, что это действующая норма НК РК с 2018 г. В настоящее время улучшено администрирование, определен механизм, и выработаны встречные обязательства недропользователя.

Целесообразность совершенствования нормы в проекте НК обусловлена наличием у действующих недропользователей участков на зрелых месторождениях, которые не разрабатываются ввиду отрицательной экономики. Это обусловлено сложностью отработки, низким содержанием металлов, значительным увеличением ставок НДПИ с 2023 г. по биржевым металлам на 50% и по небиржевым металлам на 30%. При этом, необходимо инвестировать существенные ресурсы при общем росте тарифов на логистику, энергию и ежегодно увеличивающихся затрат на фонд оплаты труда и пр.

Для этих предприятий временное снижение налоговой нагрузки поможет сохранить экономическую и социальную стабильность, продолжить эксплуатацию зрелых и выработанных месторождений, при этом сохраняется выплата всех других налогов. Налог по КПН в этом случае увеличится за счет обнуления НДПИ.

Эта стимулирующая мера только по двум месторождениям позволит сохранить более 10 000 рабочих мест на наиболее старых и выработанных месторождениях и обеспечит социально-экономическую стабильность в городах и моногородах и поселках, где горнорудные предприятия играют ключевую роль в экономике. Это также предотвратит отток населения и поддержит местные бюджеты.

При этом недропользователь лишен права самостоятельно относить участки месторождений к категории низкорентабельных. Порядок предусмотрен постановлением правительства РК от 21.05.2018г №282 и правилами определения уровня рентабельности и уровня внутренней рентабельности.

Инвестиции в переработку твердых полезных ископаемых

В проект нового налогового кодекса Казахстана включен механизм соглашений о переработке твердых полезных ископаемых, направленный на стимулирование глубокой переработки сырья внутри страны. Ранее этот механизм действовал в рамках кодекса о недрах, а теперь интегрирован в проект налогового кодекса. Согласно предложенным изменениям, компании, которые инвестируют более 550 миллионов долларов в строительство новых или модернизацию действующих перерабатывающих производств, смогут получить фискальные стимулы, закрепленные через прямое соглашение с правительством.

Государство будет предоставлять налоговые льготы в обмен на инвестиции в переработку твердых полезных ископаемых, что усилит развитие перерабатывающей отрасли. В среднесрочной перспективе это обеспечит мультипликативный эффект для роста экономики, повысит промышленную безопасность и напрямую будет способствовать соблюдению стандартов охраны труда работников. На сегодняшний день в стране имеется лишь два проекта, соответствующих установленным критериям. Это, во-первых, долгожданная модернизация металлургического производства и внедрение новых технологий на Qarmet общей стоимостью 3,6 млрд долларов США, из которых уже инвестировано 1,4 млрд долларов. Во-вторых, реализация инвестиционных проектов на месторождениях Коксай в области Жетісу и Айдарлы в области Абай общей стоимостью 5,6 млрд долларов США, включая строительство полной энергоинфраструктуры, транспортно-логистических объектов и двух современных обогатительных фабрик общей мощностью 132 млн тонн руды в год. Реализация этих проектов позволит создать более 6 000 рабочих мест только на основном производстве.

Стимулы для геологоразведки

Для стимулирования разведки недр в проект нового налогового кодекса заложена важная мера — возможность отнесения расходов на геологоразведочные работы на налоговые вычеты. Это решение напрямую связано с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева повысить изученность недр и восполнить минерально-сырьевую базу страны.

Сегодня Казахстан сталкивается с истощением ресурсов: разведанных запасов меди хватит лишь на 10–12 лет, а открытые запасы хрома уже исчерпаны. При этом геологоразведка остается на недостаточном уровне: лицензировано только 16% доступной территории, а затраты на разведку ниже среднемировых показателей.

Новая норма позволит недропользователям учитывать расходы на разведку как по контрактной, так и по внеконтрактной деятельности, независимо от успешности проектов. Это откроет возможности для более активных инвестиций в поиск новых месторождений, особенно в труднодоступных и ранее неосвоенных районах. При этом, контроль завыполнением рабочих программ и инвестобязательств сохраняется за Министерством промышленности и строительства.

Налоговые стимулы для переработки техногенных минеральных образований

Введение понижающего коэффициента 0,1 к ставкам НДПИ для переработки техногенных минеральных образований (ТМО) является важной мерой для решения проблемы накопленных отходов в Казахстане. Сегодня в стране накоплено 55 млрд тонн ТМО и продолжает ежедневно накапливаться серьезно оказывая вред окружающей среде. При этом объем переработки составляет всего 11% от образованных ТМО, а в развитых странах этот показатель достигает 70-80%. В развитых странах переработка ТМО осуществляется либо при полном освобождении от НДПИ, либо при понижающем коэффициенте, а в соседней России даже субсидируется транспортировка ТМО. Таким образом снижается нагрузка на эксплуатацию недр, улучшается экологическая среда. Нерешение этого вопроса ведет к серьезной растущей экологической и промышленной нагрузкой для Казахстана.

Применение пониженной ставки НДПИ при переработке отходов создаст стимулы для развития перерабатывающей отрасли, что будет способствовать увеличению налоговых поступлений через КПН, НДС и другие налоги. Это позволит не только снизить экологическое воздействие, но и вернуть ценные компоненты, такие как медь и никель, в экономику. Создать рециклинг отходов в строительство, переработку и многое другое.

Более того, новелла может открыть новые перспективы для недропользователей, ведь в подобных ESG-решениях заинтересованы и инвесторы.

И такой интерес уже зафиксирован 20-ю меморандумами на Qarmet. Реализация данной нормы мультипликативно дает эффект на рост смежных производств, создание рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы.

В целом, отметим, что проект налогового кодекса будет дорабатываться в ходе дальнейших дискуссий, так как он прошел только первое чтение в Мажилисе Парламента. Правительство, НПП «Атамекен», отраслевые ассоциации и эксперты продолжат работу по достижению оптимальных решений для устойчивого роста и сохранения стабильности в одном из системообразующих секторов страны.