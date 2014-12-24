Правительство и Нацбанк РК определили основные направления экономической политики на 2015 год

Правительство и Национальный банк РК определили основные направления экономической политики на 2015 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.
В постановлении указывается, что в 2014 году наблюдалось ухудшение внешних факторов для развития экономики Казахстана. Произошло общее замедление экономического роста в мире и рост геополитической нестабильности в связи с событиями вокруг Украины. Ввод взаимных санкций между Россией и странами Европейского союза (далее – ЕС) с США привели к падению темпов роста в России и дестабилизации макроэкономической ситуации.
На фоне укрепления темпов роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) США, сворачивания третьей программы федеральной резервной системы по количественному смягчению происходит укрепление доллара США и повышение процентных ставок.
В результате указанных факторов, а также на фоне роста добычи сланцевой нефти в США произошло снижение мировой цены на нефть марки Brent со $115/баррель в конце июня 2014 года до $63/баррель на 22 декабря 2014 года (на 45,2%).
На этом фоне экономика Казахстана выросла на 4,2% за 11 месяцев 2014 года.
За январь – октябрь 2014 года внешнеторговый оборот Республики Казахстан сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Экспорт товаров сократился на 4,9% из-за падения мировых цен на нефть и основные металлы, сокращения физических объемов экспорта нефти, угля, ферросплавов, меди и алюминия. Импорт товаров сократился на 14,5% за счет сокращения импорта машин и оборудования, химической продукции и продовольственных товаров.
Данные внешнеэкономические тенденции несут риски для экономики Казахстана в 2015 году.
В этих условиях экономическая политика в 2015 году будет направлена на нивелирование последствий внешних факторов для обеспечения социально-экономической стабильности в стране.
Главными целями политики Правительства Республики Казахстан (далее – Правительство) и Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) будут сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, а также обеспечение экономического роста и повышение конкурентоспособности казахстанской экономики.
Основные направления экономической политики в 2015 году:
1) проведение контрциклической экономической политики через реализацию Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015–2019 годы, повышение конкурентоспособности казахстанской экономики и поддержку малого и среднего бизнеса;
2) сохранение макроэкономической стабильности;
3) обеспечение финансовой стабильности через укрепление финансовой системы и оздоровление банковского сектора.
1. Контрциклическая экономическая политика
Политика Правительства и Национального Банка будет направлена на достижение целевых параметров реального экономического роста на 2015 год на уровне 4–5%.
Для поддержки экономического роста и занятости в 2014–2015 годах в феврале 2014 года по инициативе Главы государства выделен 1 трлн тенге из Национального фонда Республики Казахстан.
В рамках этих средств второй транш в размере 500 млрд тенге в 2015 году будет направлен на дополнительное льготное кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства и оздоровление банковского сектора. Кроме того, будет профинансировано строительство объектов инфраструктуры свободных экономических зон и ЭКСПО-2017.
Для обеспечения устойчивого роста экономики и поддержки занятости будет реализовываться новая экономическая политика "Нұрлы жол", на реализацию которой из Национального фонда Республики Казахстан выделено по $3 млрд ежегодно на период с 2015 по 2017 год.
Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015–2019 годы предусматривает развитие инфраструктуры по 7 основным направлениям. Это развитие транспортно-логистической, энергетической и индустриальной инфраструктур. Кроме того, будут осуществлены модернизация жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, строительство школ и жилья, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
Совместно с международными финансовыми организациями будет начата реализация проектов в сфере малого и среднего бизнеса (далее – МСБ), модернизации жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог, развития электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, а также институциональных реформ на сумму $13,5 млрд, из которых $9 млрд будут профинансированы за счет международных финансовых организаций.
Новая экономическая политика будет направлена на продолжение структурных реформ в нашей экономике. Это повышение конкурентоспособности и производительности в секторах экономики, улучшение структуры экономики путем развития транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктур, малого и среднего бизнеса.
Инвестиции в эти сферы создадут наибольший мультипликативный эффект для роста экономики и занятости и сформируют основу для будущего устойчивого роста.
В целях поддержки положительного внешнеторгового сальдо будет обеспечиваться поддержка казахстанского экспорта.
Будут разработаны механизмы торгового и экспортного финансирования по ставкам не выше применяемых для экспортеров в ЕС (2–3% в иностранной валюте).
Политика дальнейшей индустриализации экономики страны будет проводиться в рамках второй пятилетки индустриально-инновационного развития, направленной на развитие обрабатывающей промышленности в определенных приоритетных секторах с учетом региональной специфики.
Для дальнейшей поддержки деловой активности в стране из Национального фонда Республики Казахстан в 2015 и 2016 годах будет выделено по 100 млрд тенге ежегодно. Данные средства будут направлены на кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства с использованием существующих программ межбанковского кредитования АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и АО "Банк Развития Казахстана", из них 100 млрд тенге на финансирование МСБ и 100 млрд тенге на финансирование крупного предпринимательства.
В целях снижения долговой нагрузки по долларовым займам и недопущения сворачивания деловой активности МСБ будет продолжено осуществление кредитования МСБ в национальной валюте путем ускорения привлечения займов из международных финансовых институтов.
В целях стимулирования роста инвестиционных расходов бизнес-сектора будет продолжена поддержка роста кредитования малого и среднего бизнеса в рамках Дорожной карты бизнеса-2020, расширения лизинговых операций, финансирования проектов ГПИИР-2, финансовая поддержка агропромышленного комплекса в рамках Программы "Агробизнес 2020".
Для обеспечения занятости будут приниматься меры в рамках Дорожной карты занятост- 2020.
2. Макроэкономическая стабильность будет обеспечена за счет скоординированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и сдерживания уровня инфляции в планируемом коридоре 6–8%.
В денежно-кредитной политике будет создана основа для перехода к инфляционному таргетированию в среднесрочном периоде.
Инфляционное таргетирование позволит повысить реальную доходность сбережений в тенге и снизить инфляционные ожидания.
Регулирование денежной массы будет осуществляться в корреляции с инфляцией.
Валютная политика будет направлена на обеспечение баланса между внутренней и внешней конкурентоспособностью казахстанской экономики.
При этом не будут допускаться резкие колебания обменного курса тенге. Будут приняты меры по ограничению спекуляций на валютном рынке. В 2015 году Национальным Банком совместно с Правительством будут внесены изменения в законодательство в части повышения требований к деятельности обменных пунктов на рынке наличной иностранной валюты.
Будет продолжена политика по поддержанию на адекватном уровне международных резервов Национального Банка, в том числе через недопущение снижения объемов золото-валютных резервов Национального Банка ниже 3-месячного объема импорта товаров и услуг.
Налогово-бюджетная политика будет направлена на обеспечение сбалансированности бюджета в соответствии с Концепцией новой бюджетной политики. Налоговая политика будет направлена на повышение инвестиционной привлекательности экономики и стимулирование роста обрабатывающих производств. При этом роста налоговой нагрузки на предприятия не предусматривается.
Основными подходами формирования бюджетной политики являются определение расходов бюджета в пределах фискальных ограничений по дефициту, поэтапный рост государственных обязательств, недопущение замещения инвестиций частного сектора бюджетными инвестициями.
В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет для финансирования инфраструктурных проектов на условиях софинансирования будут привлекаться внешние займы международных финансовых организаций и использоваться механизмы государственно-частного партнерства.
3. Финансовая стабильность будет поддерживаться комплексом мер регулирования, направленных на минимизацию негативных последствий, вызванных возможными глобальными дисбалансами в мировой экономике, а также на обеспечение стабильного функционирования финансовой системы. Реализация комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности будет проводиться в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года.
Основными приоритетными направлениями политики регулирования финансовой системы в 2015 году станут:
1) повышение роли национальной валюты в экономике;
2) стимулирование роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего увеличения кредитования экономики;
3) оздоровление банковского сектора.
1. В целях повышения роли национальной валюты в экономике будут приняты следующие меры:
1) в целях стимулирования сбережений в тенге будет увеличена гарантируемая вкладчикам сумма выплаты АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" по депозитам в тенге с 5 млн тенге до 10 млн тенге с увеличением его капитализации;
2) будет снижен максимальный размер рекомендуемой ставки вознаграждения по гарантируемым депозитам населения в долларах с 4% до 3% годовых;
3) будет введен запрет на установку цен на товары и услуги в условных единицах.
2. В целях стимулирования роста тенговой ликвидности банков для дальнейшего увеличения кредитования экономики будут приняты следующие меры:
1) будет рассмотрена возможность временного снижения отдельных норм пруденциального регулирования в случае необходимости;
2) для недопущения дефицита ликвидности в коммерческих банках им будет предоставляться тенговая ликвидность;
3. В целях оздоровления банковского сектора будут приняты следующие меры:
1) будет продолжена работа по снижению уровня проблемных активов банков. Будет дополнительно увеличен уставный капитал АО "Фонд проблемных кредитов" на 250 млрд тенге, продолжена работа по повышению эффективности его сотрудничества с банками.
Также приоритетными направлениями станут совершенствование других механизмов работы с проблемными активами, в том числе по деятельности организаций по управлению неработающими активами, вопросов налогообложения (налогового администрирования);
2) в области регуляторной политики будут поэтапно вводиться новые стандарты достаточности капитала банков "Базель III".
При этом в целях плавного и безболезненного перехода на новые стандарты на первом этапе банкам будут установлены более мягкие требования в части нормативов достаточности капитала, компонентов капитала. Национальный Банк будет осуществлять мониторинг выполнения банками новых нормативов достаточности капитала с учетом складывающейся экономической ситуации.
В целом, экономическая политика в 2015 году будет направлена на смягчение последствий негативных внешних факторов, укрепление устойчивости социально-экономической ситуации в стране.
Будут решаться задачи по оздоровлению финансового сектора, сохранению макроэкономической стабильности и повышению конкурентоспособности казахстанской экономики через диверсификацию экономики.
Данные меры будут носить сбалансированный характер, чтобы сохранить достигнутые позитивные результаты макроэкономического развития страны и обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики.
В случае ухудшения ситуации на внешних рынках Правительство и Национальный Банк примут дополнительные меры по сохранению социально-экономической стабильности в стране.
