В Кабмине сформировали бюджет с акцентом на сокращение дефицита и снижение зависимости от Нацфонда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На очередном заседании Сената заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил проект Закона РК «Об объемах трансфертов общего характера на 2026 – 2028 годы», отметив полную сбалансированность местных бюджетов, сообщает Kazpravda.kz

«Местные бюджеты сбалансированы. Все базовые расходы учтены. Бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета», — подчеркнул он, озвучив прогнозные объемы доходов регионов на предстоящую трехлетку.

Доходы местных бюджетов прогнозируются в 2026 году в размере 10,7 трлн тенге, в 2027 году — 12,1 трлн тенге, в 2028 году — 13,3 трлн тенге. Расходы составят 14,9 трлн тенге в 2026 году с ростом до 18,7 трлн тенге к 2028 году. Планируется значительное снижение зависимости местных бюджетов от республиканских трансфертов.

«По нашей оценке, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%», — заявил заместитель Премьер-министра.

Он также отметил изменения в статусе регионов-доноров и реципиентов. В 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, а Мангистауская область вновь вернет статус донора. На 2026 год объем субвенций запланирован в размере 5,2 трлн тенге, бюджетные изъятия составят 879,9 млрд тенге.

Далее Серик Жумангарин сообщил о дополнительном финансировании приоритетных отраслей. В трансфертах учтены расходы на субсидирование АПК, внедрение водосберегающих технологий орошения и содержание новых объектов. На эти цели в 2026 году предусмотрено 1,5 трлн тенге, в 2027 году – 1,6 трлн тенге, в 2028 году – 1,7 трлн тенге.

Планируется ежегодное увеличение бюджета развития для выравнивания инфраструктурных возможностей регионов.

«Бюджет развития ежегодно увеличивается: в 2026 году – 1,8 трлн тенге, в 2027 году – 3,2 трлн тенге и в 2028 году – 4,1 трлн тенге. Всего за три года – 9,1 трлн тенге», — сказал вице-премьер.

Представляя механизмы финансирования реального сектора экономики, он анонсировал масштабную поддержку через институты развития.

«Для развития реального сектора экономики предусматривается капитализация АО «Байтерек» порядка 1 трлн тенге. Планируется увеличить объемы госгарантий на инфраструктурные проекты – строительство и реконструкцию авто и ж/д дорог», — сообщил он.

Озвучил Жумангарин и прогнозы ВВП.

«В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года – 5,3%», — отметил вице-премьер.

При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов.

Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве – 3,9%, в строительстве – 11,0%, услуг транспорта – 10,1% и в торговле – 6,7%.

Также был представлен прогноз внешнеторговых операций на период до 2028 года. По данным спикера, объем казахстанского экспорта будет постепенно расти.

«Экспорт по прогнозам увеличится с $77,1 млрд 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт – с $67,7 до $75,2 млрд», — отметил Серик Жумангарин.

Представил он и обновленный прогноз инфляции на предстоящий трехлетний период.

«Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году», — отметил Серик Жумангарин.

Он представил параметры государственных финансов и Нацфонда на 2026-2028 годы, сформированные на основе актуального макроэкономического прогноза. Подчеркнул, что прогноз бюджета на предстоящий трехлетний период разработан с учетом ключевых приоритетов налогово-бюджетной политики.

«Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года», — сказал Серик Жумангарин, перейдя к прогнозу доходов и параметрам использования средств Нацфонда.

Так, доходы (без учета трансфертов) в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП.

«По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом, обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7%в 2025 году до 83,5% в 2028 году», — отметил Серик Жумангарин.

Он озвучил прогноз параметров расходов на трехлетний период.

«Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге или 14% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами», — отметил вице-премьер.

Министр национальной экономики подчеркнул, что сформированные параметры доходов и расходов позволяют обеспечивать самодостаточность бюджета. По его словам, при доходах республиканского бюджета в 2026 году на уровне 19,2 трлн тенге и расходах в 27,7 трлн тенге, а также с их последующим ростом в плановом периоде, бюджет не потребует привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.

«При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта», — заявил Серик Жумангарин и перешел к прогнозу по правительственному госдолгу.

Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году.

«С учетом этого, правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты», — отметил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что сформированные прогнозы и параметры бюджета и Нацфонда ориентированы на качественное и динамичное развитие экономики страны.

«В целом прогноз социально-экономического развития страны, а также параметры бюджета и Нацфонда направлены на таргетирование качественного и динамичного развития национальной экономики и обеспечение стабильности государственных финансов», — отметил Серик Жумангарин.

В свою очередь, выступая с докладом по законопроекту «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы» на заседании Сената, вице-министр финансов РК Абзал Бейсенбекұлы сообщил, что документ составлен по новому Бюджетному кодексу на основе прогноза социально-экономического развития.

Он отметил, что проект бюджета прошел широкое обсуждение в стенах Парламента. В результате совместной работы с Сенатом за счет перераспределения на первоочередные расходы направлено: 28,5 млрд тенге на развитие регионов для решения инфраструктурных задач на местах; 57,7 млрд тенге - на развитие транспортной логистики страны.

«Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни населения за счет улучшения качества инфраструктуры, а также укрепить транзитный потенциал страны и ускорить товарооборот. В целом, формирование бюджета в этом году имеет принципиальные отличия от предыдущих лет, так как это первый бюджет, составленный по новому Бюджетному кодексу», — сказал Абзала Бейсенбекұлы.

Он доложил об основных параметрах бюджета, подчеркнув, что республиканский бюджет остается социально ориентированным. Однако, в целях повышения эффективности расходов данной сферы, проведен ряд структурных реформ:

- переход на цифровые механизмы назначения выплат для минимизации человеческого фактора;

- переход на страховую модель финансирования здравоохранения, путем переноса отдельных видов медпомощи из пакета ГОБМП в пакет ОСМС;

- частичный перевод на самоокупаемость объектов культуры путем повышения их доходов и другие.

На социальную сферу в 2026 г. будет направлено 10,8 трлн тенге, из которых 6,8 трлн тенге – социальные выплаты и 4 трлн тенге – инвестиции в человеческий капитал. На развитие реального сектора экономики в 2026 г. выделено 3,6 трлн тенге:

- 1,2 трлн тенге на инфраструктуру и базовые отрасли;

- 1,6 трлн тенге на производственный блок и аграрный сектор;

- 754 млрд тенге на поддержку бизнеса и охрану природы.

Абзал Бейсенбекұлы сообщил, что при подготовке трехлетнего бюджета сделан 10-летний прогноз социально-экономического развития страны, который будет обновляться каждые 3 года. Это ключевой элемент, поскольку он обеспечивает увязку фискальной и монетарной политики.

Оптимизировано 68 млрд тенге, без ущерба для качества госуслуг. Снижена доля административных расходов с 15% до 12%. Результаты бюджетного обзора и решения по оптимизации опубликованы в открытом доступе.