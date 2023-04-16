Православные отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение

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Пасха считается важнейшей датой в православном календаре. "Лента.ру" рассказывает, Пасхе предшествует Великий пост, который установлен в честь воскресения Иисуса Христа.

В Великую пятницу - день, когда Христос был распят, православные христиане погружаются в скорбь и отдают дань уважения его страданиям.

На шестой день, согласно вероучению, Иисуса сняли с креста и похоронили, поэтому в субботу верующие уже освящают куличи и яйца, а вечернюю службу посвящают Пасхе. В этот же день происходит главное событие Пасхи - схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В 12 часов ночи в храмах начинается пасхальная утренняя служба. Священнослужители и прихожане зажигают свечи, позже у алтаря начинается пение.

Накануне праздника президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

"Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества. Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых являются верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций. Пусть праздник Пасха наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!" - говорится в поздравлении Президента РК.

Ранее на пресс-конференции выступил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

"Это старинная, добрая традиция нашей страны. Сердечно поздравляю православных казахстанцев и всех, кому дорог этот светлый день, с великим торжеством. Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить и сострадать, верить и прощать, благодарить и жертвенно трудиться во благо ближнего и родной страны", - сказал митрополит.

Празднование Пасхи продолжается семь дней.