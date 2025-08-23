В квесте приняли участие пять команд, капитанами которых стали представители прокуратуры. Такой формат позволил объединить теоретические знания с практическими навыками и наладить живой диалог между молодежью и специалистами в сфере права.

Участники прошли четыре станции: «Сила закона» (проверка знаний о правах и обязанностях граждан), «Первая помощь» (оказание доврачебной помощи), «По букве закона» (юридические ребусы и логические задачи), «Идентификация» (поиск человека по ориен­тировке).

– Сегодняшний квест – это не просто игра, а формат, в котором молодежь может узнать больше о своих правах и обязанностях, научиться работать в команде и почувствовать себя активными гражданами своей страны. Мы выбрали интерактивную форму, потому что она позволяет не просто слушать, а включаться, размышлять и применять знания на практике. Особенно важно, что в этом году мы проводим квест в честь 30-летия Конституции, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив КГУ «Центр общественного развития и информации» Анастасия Волкова.

Молодежные активисты подчеркнули, что участие в квесте помогло не только проверить знания, но и вдохновило их на дальнейшее развитие правовой культуры и гражданской ответственности.