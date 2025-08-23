Правовой квест для молодежи

Закон и Порядок
Категория логотип
2
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске провели правовой квест «Конституция в действии», посвященный 30-летию Основного закона Республики Казахстан. Мероприятие соб­рало активную молодежь, волонтеров и студентов образовательных учреждений региона. Организаторами выступили отдел молодежных инициатив КГУ «Центр общест­венного развития и информации» совместно
с прокуратурой Северо-Казахстанской области.

фото Анастасии Волковой

В квесте приняли участие пять команд, капитанами которых стали представители прокуратуры. Такой формат позволил объединить теоретические знания с практическими навыками и наладить живой диалог между молодежью и специалистами в сфере права.

Участники прошли четыре станции: «Сила закона» (проверка знаний о правах и обязанностях граждан), «Первая помощь» (оказание доврачебной помощи), «По букве закона» (юридические ребусы и логические задачи), «Идентификация» (поиск человека по ориен­тировке).

– Сегодняшний квест – это не просто игра, а формат, в котором молодежь может узнать больше о своих правах и обязанностях, научиться работать в команде и почувствовать себя активными гражданами своей страны. Мы выбрали интерактивную форму, потому что она позволяет не просто слушать, а включаться, размышлять и применять знания на практике. Особенно важно, что в этом году мы проводим квест в честь 30-летия Конституции, – отметила руководитель отдела молодежных инициатив КГУ «Центр общественного развития и информации» Анастасия Волкова.

Молодежные активисты подчеркнули, что участие в квесте помогло не только проверить знания, но и вдохновило их на дальнейшее развитие правовой культуры и гражданской ответственности.

#Петропавловск #конституция #правовой квест

Популярное

Все
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
В духе взаимного доверия и союзничества
Фундамент Независимости
Хочешь – не хочешь
Земные будни агронома
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Системный подход, направленный на результат
Путь к вершине
Токаев приветствует переговоры США и России по урегулированию конфликта в Украине
Урожайность озимой пшеницы в СКО достигает 50 ц/га
Сегодня - День пограничника
В Костанайской области убрано 30 тыс. га урожая зерновых
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Концерт Дженнифер Лопес в Алматы принес почти 10 млрд тенге дохода
Штормовое предупреждение объявлено на выходные в Казахстане
Экспорт зерна нового урожая в Казахстане превысил 9,8 млн тонн
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в Казахстане
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области гражданской авиации
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии

Читайте также

Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Тарифы на газ завышали в Кокшетау
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казах…
Три тысячи тонн дикорастущей конопли

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]