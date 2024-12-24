Праздничный соғым FEST пройдет в Астане

В течение четырех дней на прилавках продукцию представят фермеры из разных регионов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 28 по 31 декабря будет проходить очередной соғым FEST, в котором примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, мероприятия будет проходить на парковке ТРЦ Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Ярмарка будет работать 28-31 декабря с 10:00 утра до 22:00 часов вечера.

Соғым FEST пройдет 28-31 декабря с 07:00 до 17:00.