Праздник цветов в столице

Она организована компаниями «Астана-Экспо КС» (Астана) и «ГринЭкспо» (Москва) при поддержке Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, акимата города Астаны и спонсора ТОО «3D Flowers KZ».

В программе мероприятия – выставка загородного строительства и обустройства Village 2014, экспозиция проекта Государственного ботанического сада в Астане, второй чемпионат Казахстана по профессиональной флористике «Алтын Гүл-2014».

В рамках чемпионата пройдут флористический показ голландской компании Dekker Chrysanten BV, а также совместный мастер-класс Сергея Карпунина и Нины Минкинен, которые продемонстрируют новейшие тенденции в оформлении свадебных букетов и аксессуаров.

В рамках выставки 24 апреля посольство Королевства Нидерландов в РК проведет презентацию голландских компаний цветоводов. Интересным для специалистов обещает быть мастер-класс по составлению букетов и композиций опытного флориста Яна Кеа.

Насыщенную программу для профессиональных озеленителей представят на выставке Государственный ботанический сад, ландшафтный центр «Изумрудный Город» (Казахстан), германские компании Terracult GmbH, HerkuPlast, Reimann, питомник Lappen, российские – «Пельгорское-М» и «Компас».

Всего в выставке примут участие свыше 30 отечественных и 40 всемирно известных фирм-производителей из Бельгии, Германии, Голландии, Кении, Колумбии, Литвы, России, Турции, Франции, Швейцарии и Эквадора.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 23 апреля в 12 часов.

Татьяна ПЕТРОВА, Астана