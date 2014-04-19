Культура
Праздник цветов в столице

Она организована компаниями «Астана-Экспо КС» (Астана) и «ГринЭкспо» (Москва) при поддержке Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК, акимата города Астаны и спонсора ТОО «3D Flowers KZ». 

В программе мероприятия – выставка загородного строительства и обустройства Village 2014, экспозиция проекта Государственного ботанического сада в Астане, второй чемпионат Казахстана по профессиональной флористике «Алтын Гүл-2014». 

В рамках чемпионата пройдут флористический показ голландской компании Dekker Chrysanten BV, а также совместный мастер-класс Сергея Карпунина и Нины Минкинен, которые продемонстрируют новейшие тенденции в оформлении свадебных букетов и аксессуаров.

В рамках выставки 24 апреля посольство Королевства Нидерландов в РК проведет презентацию голландских компаний цветоводов. Интересным для специалистов обещает быть мастер-класс по составлению букетов и композиций опытного флориста Яна Кеа. 

Насыщенную программу для профессиональных озеленителей представят на выставке Государственный ботанический сад, ландшафтный центр «Изумрудный Город» (Казахстан), германские компании Terracult GmbH, HerkuPlast, Reimann, питомник Lappen, российские – «Пельгорское-М» и «Компас».

Всего в выставке примут участие свыше 30 отечественных и 40 всемирно известных фирм-производителей из Бельгии, Германии, Голландии, Кении, Колумбии, Литвы, России, Турции, Франции, Швейцарии и Эквадора.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 23 апреля в 12 часов. 

Татьяна ПЕТРОВА, Астана

Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Тайные маршруты служебного авто
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Ербола Назарбаева уволили из Антикора
Преступник сбежал из колонии в Актобе
От юрты до ханока
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Обзор главных событий европейского футбола
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Связались с дурной компанией
Котельную три года ждать?
Инвестиции в будущее
Ставки вознаграждения по микрокредитам хотят изменить в Казахстане
В единстве и согласии
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Президент , Культура
Президент наградил Олега Ли орденом "Барыс"
Культура
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора пе…
Культура
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с киноп…
Культура
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Са…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]