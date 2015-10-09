Пребывание в космосе влияет на состав крови человека – Айдын Аимбетов

Научные эксперименты на Международной космической станции выявили, что пребывание в космосе влияет на состав крови человека, сообщил казахстанский космонавт-испытатель Айдын Аимбетов в ходе первой послеполетной пресс-конференции в Звездном городке, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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"Была выполнена обширная научная программа Республики Казахстан. При помощи российских коллег мы проводили исследование биохимического состава крови. Полученные результаты говорят о том, что в связи с пребыванием в космосе состав крови действительно меняется", – сказал Аимбетов .
В свою очередь российский космонавт Геннадий Падалка рассказал, что ему больше всего понравились эксперименты, в которых Роскосмос принимал участие наравне с партнерами.
"Это, прежде всего, эксперимент по перемещению жидкостей, который провели наши партнеры, но с участием российского оборудования. Потому что в последнее время выявлена особенность ухудшения зрения у космонавтов и астронавтов, связанная с ростом внутричерепного давления", – рассказал Падалка.