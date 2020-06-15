Предельные цены на сжиженный газ в Казахстане снизят до уровня 2017 года

В 3 квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа в Казахстане составит 28 000 тг. без учета НДС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.
Сообщается, что в соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении"(далее – Закон) в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее – предельная цена).
"Предельная цена, действующая на всей территории страны, утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально. Предельная цена с 1 квартала 2018 года по второй квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тг/т без учета НДС. Предельная цена на 3 квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС. Ранее предельная цена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС была установлена в 1 квартале 2017 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом для минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в 1 квартале 2017 года, т.е. 28 000 тг/т без учета НДС.
В ведомстве подчеркнули, что снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости:
– розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям;
– реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению;
– реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз);
– реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям.
"Соответственно, это даст положительный мультипликативный эффект и приведет к уменьшению затратной части для потребителей, что особенно актуально в восстановительный период после чрезвычайного положения", – заключили в ведомстве.
Сообщается, что в соответствии с Законом РК "О газе и газоснабжении"(далее – Закон) в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее – предельная цена).
"Предельная цена, действующая на всей территории страны, утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально. Предельная цена с 1 квартала 2018 года по второй квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тг/т без учета НДС. Предельная цена на 3 квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС. Ранее предельная цена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС была установлена в 1 квартале 2017 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом для минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в 1 квартале 2017 года, т.е. 28 000 тг/т без учета НДС.
В ведомстве подчеркнули, что снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости:
– розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям;
– реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению;
– реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз);
– реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям.
"Соответственно, это даст положительный мультипликативный эффект и приведет к уменьшению затратной части для потребителей, что особенно актуально в восстановительный период после чрезвычайного положения", – заключили в ведомстве.