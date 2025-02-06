Предложение напечатать тенге для поддержки аграриев прокомментировали в Нацбанке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Нацбанке ответили на предложение мажилисмена от партии «Ауыл» увеличить эмиссию тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Информбюро

Депутат Серик Егизбаев предложил правительству и Нацбанку «принять смелое и неординарное решение об увеличении эмиссии денежной массы чтобы обеспечить аграриям условия для нормальной работы».

Комментируя эту идею, замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов указал, что включение печатного станка в любом случае приведёт к росту инфляции.

«Это ударит по самым социально незащищённым слоям населения. У людей обесценятся трудовые доходы, сбережения. Поэтому тут надо думать... Считаю, что это не выход", – сказал представитель руководства Нацбанка журналистам в кулуарах Парламента.

Об увеличении эмиссии денежной массы для обеспечения аграриям условий для нормальной работы вчера говорил на заседании депутат Мажилиса Серик Егизбаев. По его мнению, на фоне перехода правительства от политики субсидирования фермеров к политике доступного кредитования такой подход поможет аграриям более безболезненно адаптироваться к новым экономическим условиям.