Председательство Казахстана в ШОС обсудили в Москве

На площадке издательского дома «Аргументы и факты» состоялся круглый стол, посвященный текущему председательству РК в ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

На открытии встречи посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что председательство в ШОС налагает на Астану особую ответственность по реализации заявленных приоритетов. В связи с чем, он напомнил слова президента РК Касым-Жомарта Токаева, что Казахстан на посту председателя ШОС приложит максимум усилий по модернизации организации и дальнейшей её трансформации в более эффективную многостороннюю площадку в целях дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества и традиционных уз дружбы между государствами-членами ШОС.

Модератор круглого стола, директор Центра Китая, Восточной Азии и ШОС Института международных исследований МГИМО Александр Лукин обратил внимание, что геополитическая встряска 2022 года привела к серьезным структурным сдвигам в международноо системе, которые, с одной стороны, еще более повышают значение ШОС, с другой, являются мощным стимулом для развития Организации.

«Казахстан всегда был важнейшим двигателем евразийских инициатив, поэтому так много ожиданий от председательства страны в ШОС», – подчеркнул учёный.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев рассказал, что председательство Казахстана в ШОС вышло на финишную прямую: проведено около 90 различных мероприятий, готовятся более чем 30 документов в разных сферах сотрудничества. Он выразил уверенность, что совместная работа государств-членов ШОС принесет ощутимые результаты, а итоги предстоящего в июле саммита ШОС в Астане будут способствовать дальнейшему развитию организации, обеспечению долгосрочного мира, стабильности и экономического процветания в регионе.

К участникам круглого стола по видеосвязи обратился заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев. Он напомнил, что председательство Казахстана в ШОС протекает на фоне роста геополитической напряжённости, эскалации вызовов и угроз обострения тлеющих и возникновения новых конфликтов. По его мнению, в этих условиях весьма своевременным видится предложение Казахстана о принятии лидерами наших стран инициативы о мировом единстве за справедливый мир и согласие.

Посол по особым поручениям МИД РК, национальный координатор по вопросам деятельности ШОС от РК Мурат Мукушев выразил признательность за поддержку повестки казахстанского председательства. По его информации, в течение года проведён ряд важных мероприятий, в частности, энергетический, цифровой, туристический форумы, заседания глав МИД и пограничных ведомств, министров здравоохранения и цифрового развития, совета РАТС ШОС.

«ШОС продолжает совершенствоваться на основе принципов равенства, взаимных консультаций и взаимного доверия. И Казахстан активно содействует данному процессу», – сказал он.

Его поддержал специальный представитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС, советник Министра иностранных дел РФ Бахтиёр Хакимов. Он отметил слаженную и дружную совместную работу с казахстанскими коллегами и призвал приложить все усилия, чтобы предстоящий саммит в Астане стал действительно этапным событием в развитии ШОС.

С ним согласился Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он сообщил, Китай высоко оценивает плодотворную работу Казахстана в рамках своего председательства, и назвал предстоящий саммит в Астане важнейшим событием в жизни ШОС, который откроет новую главу в истории Организации.

По мнению Посла Таджикистана в России Давлатшоха Гулмахмадзоды, ШОС сегодня является влиятельным фактором в регионе и мире со своей созидательной повесткой.

«Сотрудничество в сфере безопасности является приоритетом деятельности ШОС. Её вклад в создание эффективной архитектуры безопасности должен нарастать, так как до сих пор не уменьшилась острота локальных конфликтов по периметру внешних границ ШОС», – обратил внимание дипломат.

Советник-посланник Посольства Ирана в России Хусейн Малики назвал ШОС одним из основных механизмов конструктивного сотрудничества в регионе. По его словам, взаимодействие дружественных стран, которые придерживаются схожих взглядов на региональные и международные проблемы, может сделать Организацию динамичным центром.

В то же время, казахстанский политолог и общественный деятель Марат Шибутов видит основной задачей ШОС выстраивание альтернативной финансовой системы с использованием своих национальных валют, в противном случае, будут уязвимы логистика, торговля, инвестиции. Также эксперт заметил, что в условиях членства в ШОС стран, имеющих между собой противоречия (Индия и Пакистан), возрастает роль таких средних держав, как Казахстан, являющегося нейтральным в этом конфликте.

Младший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Александра Перминова обратила внимание, что инициатива Казахстана о мировом единстве за справедливый мир и согласие является важным и показательным шагом не только с точки зрения позиционирования ШОС как организации внеблокового типа, но и с точки зрения, в целом, мирового развития и выражения мнения стран мирового большинства.

Подводя итоги круглого стола, его участники отметили, что председательство Казахстана в ШОС совпало с новым, ответственным этапом в ее деятельности, когда совместными усилиями Организацию можно вывести на новую траекторию развития, придать ей новое качество и динамику. В данном контексте принятые по итогам предстоящего Астанинского саммита решения могут стать драйвером процессов на евразийском пространстве и позволят ШОС осуществить качественный рывок вперед.