Предсказан конец Атлантического океана

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Атлантический океан начнет закрываться через 20 миллионов лет, передает Kazpravda.kz

Фото: NASA / Wikimedia Commons

Ученые Лиссабонского университета в Португалии предсказали, когда наступит конец Атлантического океана. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Geology, современная зона субдукции рядом с Гибралтарским проливом способствует формированию атлантического огненного кольца через 20 миллионов лет, что приведет к закрытию Атлантики, сообщает Лента.ру.

Для того чтобы Атлантический океан перестал расти и начал закрываться, требуется образование новых зон субдукций, где одна тектоническая плита подныривает под другую. Это может произойти благодаря миграции зон субдукции из почти исчезнувшего океана, где сейчас находится Средиземное море (реликт океана Тетис), в процессе, называемом субдукционной инвазией.

Моделирование продемонстрировало, что зона субдукции, которая в настоящее время находится ниже Гибралтарского пролива, будет распространяться дальше внутри Атлантики и сформирует атлантическую систему субдукции, которая аналогична тихоокеанскому огненному кольцу. Медленная фаза субдукции у Гибралтара продлится еще 20 миллионов лет, после чего она вторгнется в Атлантический океан и ускорится.

Исследование показывает, что субдукционная инвазия, вероятно, является распространенным механизмом инициирования субдукции в океанах атлантического типа и, таким образом, играет фундаментальную роль в геологической эволюции Земли.

#наука #Атлантический океан

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