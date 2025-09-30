Представителей турецкого делового сообщества встретили в Правительстве РК

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с Координатором Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) в Казахстане Сельчуком Юдже, представителем Всемирного турецкого делового совета (DTİK) Ахметом Буданом, а также представителями ведущих турецких компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов в Казахстане, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в промышленности, строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе и сфере высоких технологий.

Роман Скляр отметил, что Турция является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Казахстана, а турецкий бизнес активно участвует в реализации совместных проектов, способствуя трансферу технологий, созданию рабочих мест и развитию индустриального потенциала страны.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить конструктивный диалог и совместную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества.

DEİK (Совет по внешнеэкономическим связям Турции) создан в 1985 году и объединяет около 2 тыс. компаний. В его структуре действует более 150 деловых советов, в том числе Турецко-казахстанский деловой совет, который с 1991 года содействует развитию торгово-экономических связей между двумя странами.

DTİK (Всемирный турецкий деловой совет) работает под эгидой DEİK и объединяет бизнесменов турецкого происхождения и партнеров Турции за рубежом, формируя глобальную сеть. В Казахстане в его деятельности принимают участие крупнейшие турецкие компании, работающие в сфере строительства, промышленности, энергетики и финансов.

#переговоры #Турция #инвестиции

