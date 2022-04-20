Представлен обновленный рейтинг лучших теннисистов мира

Рейтинг Бублика растет

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вторую неделю подряд укрепляет свои позиции. По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на три строчки и занимает теперь 33-е место. Дмитрий Попко и Тимофей Скатов улучшили на два пункта свои позиции и теперь 171 и ­191-й соответственно, а вот Михаил Кукушкин потерял пять строчек – 167-е место. Денис Евсеев остался на 347-м, а Бейбит Жукаев на 512-м местах. В парном разряде Андрей Голубев занимает 26-е, Александр Недовесов 62-е, Григорий Ломакин поднялся на 242-е место.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает 19-ю строчку. Юлия Путинцева и Зарина Дияс шагнули на одну ступеньку вверх каждая – 51-е и 112-е места соответственно. В парном рейтинге Анна Данилина осталась на 20-м, Жибек Куламбаева на 301-м, а Гозаль Айнитдинова на 498-м местах.