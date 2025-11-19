Предварительную причину пожара, унесшего жизнь 9 детей, назвали в МЧС

Происшествия
26

В Туркестанской области проводится расследование по факту произошедшего пожара.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На данный момент точная причина пожара устанавливается, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

"По предварительным данным, не исключается, что возможной причиной возгорания мог послужить неисправный электрический удлинитель. Специалисты всех служб продолжают работу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района. Когда спасатели прибыли на место, жилой дом был полностью охвачен огнем. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей. 

Была создана правительственная комиссия, Глава государства выразил родным погибших соболезнование. Трое госпитализированных находятся в реанимации. 

 

#дети #МЧС #пожар #причина

