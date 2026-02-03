Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса

Открытая трибуна
8
Еркин Дуйсенов, член конституционной комиссии, доктор юридических наук, профессор

Основная цель проводимой парламентской реформы заключается не в формальном изменении структуры Парламента, а в качественном усилении его роли как высшего представительного органа страны и модернизации всего механизма госуправления. В современных условиях, когда общественные процессы ускоряются, появ­ляются новые формы экономических, цифровых и социальных отношений. Государство обязано реагировать на эти изменения не с запозданием, а на опережение. Именно парламентская система должна обеспечивать такую гибкость и адаптивность.

фото предоставлено спикером

Предлагаемые изменения направлены на повышение скорос­ти и качества законотворчества, снижение избыточной бюрократии и усиление ответственности депутатского корпуса. Речь идет о создании условий, при которых законы принимаются не формально, а исходя из реальных потребностей общества и экономики. Особое значение это приобретает в периоды кризисов и нестабильности, когда от свое­временных политико-правовых решений зависит социальная устойчивость и доверие граждан к государственным институтам.

Преимуществом однопалатного Парламента является то, что такая модель ориентирована прежде всего на повышение эффективности законодательного процесса. Сокращение числа инстанций по рассмотрению законопроектов позволяет устранить дублирующие процедуры, снизить уровень бюрократизации и ускорить принятие решений. В результате законодательная власть получает возможность оперативно реагировать на социально-экономические вызовы, не теряя при этом качества правового регулирования.

В условиях стремительно меняющихся общественных отношений, развития цифровой экономики и появления новых форм взаимодействия между государством, бизнесом и граж­данами именно скорость и гибкость законотворчества становятся ключевыми факторами эффективности государственной политики. Однопалатный Парламент позволяет сосредоточить обсуждение, экспертизу и принятие законов в рамках единой законодательной площадки, что повысит прозрачность и сделает его деятельность более понятной для общества.

Кроме того, такая модель органично соответствует унитарному устройству Республики Казахстан, при котором отсутствует необходимость в дополнительном представительстве регионов на уровне второй палаты. Однопалатные парламенты, успешно функционируя во многих государствах, демонстрируют более высокую оперативность принятия решений. При этом важно подчеркнуть, что результативность работы Парламента определяется не только его структурой, но и уровнем ответственности депутатов и общей политической культуры в стране.

Для реализации парламентской реформы, на мой взгляд, уже сформирована необходимая правовая и институциональная основа. Речь идет не о декларациях,­ а о конкретных изменениях в законодательстве и политической практике. Впервые на конституционном и законодательном уровнях был закреплен институт парламентской оппозиции, что создает механизмы альтернативной позиции, публичной дискуссии и политического контроля внутри Парламента, а не за его пределами.

Снижение избирательного порога до 5% существенно повысило уровень политической конкуренции и открыло доступ в Парламент для новых политических сил. Это, стимулируя развитие многопартийности, заставляет партии работать с избирателем системно, а не эпизодически и повышает их ответственность за свои программы и обещания. В логике концепции «слышащего государства» такие меры направлены на институционализацию общественного запроса и перевод общественного недовольства в правовое и политическое русло.

Присутствие в казахстанском Парламенте шести политичес­ких партий свидетельствует о реальном, а не формальном политическом плюрализме. При этом важно понимать, что сама по себе представленность партий – это лишь основа. Дальнейшая эффективность реформы будет зависеть от того, насколько активно они будут использовать предоставленные инструменты, от качества парламентских дебатов и способности депутатского корпуса представлять интересы общества, а не замыкаться в узкопартийной логике.

Парламентская реформа логично и последовательно вписывается в политическую формулу «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Речь ведь не идет о демонтаже президентской модели или перераспределении власти ради символических жес­тов. Напротив, реформы направлены на институциональное укрепление всех ее ветвей и выстраивание между ними четкой системы сдержек и противовесов.

В совокупности с ранее реализованными преобразованиями формируется более сбалансированная и устойчивая модель государственного управления. Парламент в этой конструкции перестает быть вторичным инс­титутом и получает реальные механизмы влияния: расширенные контрольные функции, усиленную роль в формировании политической повестки и возможность системно выражать волю граждан через законотворчество и парламентский контроль над деятельностью Правительства.

При этом принципиально важно, что сохранение сильной президентской власти обеспечивает стратегическую стабильность и единство государственного курса. Усиление Парламента и повышение подотчетности Правительства не ослабляют президентскую форму правления, а, напротив, делают ее более устойчивой и легитимной.

Предложение о переименовании Парламента в Курултай апеллирует к историческим традициям народного представительства, укорененным в общественном сознании, и усиливает символическую легитимность парламентаризма. В условиях институциональных реформ такие символы играют важную роль. Они формируют доверие к обновляемым государственным инс­титутам и обеспечивают их культурную и историческую преемственность.

Учреждение института Халық кеңесі – Народного совета расширяет институциональные формы участия общества в формировании внутренней политики и укреплении общественного согласия. Наделение этого органа значимыми функциями, включая право законодательной инициативы, усиливает роль народного представительства и позволяет системно учитывать общественные запросы в процессе принятия государственных решений, а не реагировать на них постфактум.

Закрепление института семьи и брака как добровольного союза мужчины и женщины обеспечивает правовую определенность и защиту базовых общественных ценностей, на которых строится социальная стабильность. При этом принципиально важно, что подобное конституционное закрепление не предполагает ограничения свободы убеждений и исключает уголовное или моральное преследование за иные взгляды, сохраняя баланс между ценностной определенностью и правами личности.

Внесение изменений в преамбулу Конституции позволяет зафиксировать современные стратегические приоритеты и ценностные ориентиры государства. Так как она отражает философию и направление развития страны, ее обновление является логичным этапом глубинных политико-правовых преобразований и задает рамку для дальнейшего институционального развития

#Парламент #мнение #реформа #Халық кеңесі

Популярное

Все
Возрождая кукурузную житницу
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
В целях поддержки креативной индустрии
Прочный фундамент долгосрочного развития
Новая философия модернизации страны
Число пожаров в отопительный сезон снижается
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Лесники подкармливают диких животных
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Новая философия модернизации страны
С позиций демократического мышления
О новом Законе «О банках и банковской деятельности»
Приверженность рыночной экономике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]