Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Еркин Дуйсенов, член конституционной комиссии, доктор юридических наук, профессор
Основная цель проводимой парламентской реформы заключается не в формальном изменении структуры Парламента, а в качественном усилении его роли как высшего представительного органа страны и модернизации всего механизма госуправления. В современных условиях, когда общественные процессы ускоряются, появляются новые формы экономических, цифровых и социальных отношений. Государство обязано реагировать на эти изменения не с запозданием, а на опережение. Именно парламентская система должна обеспечивать такую гибкость и адаптивность.