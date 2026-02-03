Предлагаемые изменения направлены на повышение скорос­ти и качества законотворчества, снижение избыточной бюрократии и усиление ответственности депутатского корпуса. Речь идет о создании условий, при которых законы принимаются не формально, а исходя из реальных потребностей общества и экономики. Особое значение это приобретает в периоды кризисов и нестабильности, когда от свое­временных политико-правовых решений зависит социальная устойчивость и доверие граждан к государственным институтам.

Преимуществом однопалатного Парламента является то, что такая модель ориентирована прежде всего на повышение эффективности законодательного процесса. Сокращение числа инстанций по рассмотрению законопроектов позволяет устранить дублирующие процедуры, снизить уровень бюрократизации и ускорить принятие решений. В результате законодательная власть получает возможность оперативно реагировать на социально-экономические вызовы, не теряя при этом качества правового регулирования.

В условиях стремительно меняющихся общественных отношений, развития цифровой экономики и появления новых форм взаимодействия между государством, бизнесом и граж­данами именно скорость и гибкость законотворчества становятся ключевыми факторами эффективности государственной политики. Однопалатный Парламент позволяет сосредоточить обсуждение, экспертизу и принятие законов в рамках единой законодательной площадки, что повысит прозрачность и сделает его деятельность более понятной для общества.

Кроме того, такая модель органично соответствует унитарному устройству Республики Казахстан, при котором отсутствует необходимость в дополнительном представительстве регионов на уровне второй палаты. Однопалатные парламенты, успешно функционируя во многих государствах, демонстрируют более высокую оперативность принятия решений. При этом важно подчеркнуть, что результативность работы Парламента определяется не только его структурой, но и уровнем ответственности депутатов и общей политической культуры в стране.

Для реализации парламентской реформы, на мой взгляд, уже сформирована необходимая правовая и институциональная основа. Речь идет не о декларациях,­ а о конкретных изменениях в законодательстве и политической практике. Впервые на конституционном и законодательном уровнях был закреплен институт парламентской оппозиции, что создает механизмы альтернативной позиции, публичной дискуссии и политического контроля внутри Парламента, а не за его пределами.

Снижение избирательного порога до 5% существенно повысило уровень политической конкуренции и открыло доступ в Парламент для новых политических сил. Это, стимулируя развитие многопартийности, заставляет партии работать с избирателем системно, а не эпизодически и повышает их ответственность за свои программы и обещания. В логике концепции «слышащего государства» такие меры направлены на институционализацию общественного запроса и перевод общественного недовольства в правовое и политическое русло.

Присутствие в казахстанском Парламенте шести политичес­ких партий свидетельствует о реальном, а не формальном политическом плюрализме. При этом важно понимать, что сама по себе представленность партий – это лишь основа. Дальнейшая эффективность реформы будет зависеть от того, насколько активно они будут использовать предоставленные инструменты, от качества парламентских дебатов и способности депутатского корпуса представлять интересы общества, а не замыкаться в узкопартийной логике.

Парламентская реформа логично и последовательно вписывается в политическую формулу «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Речь ведь не идет о демонтаже президентской модели или перераспределении власти ради символических жес­тов. Напротив, реформы направлены на институциональное укрепление всех ее ветвей и выстраивание между ними четкой системы сдержек и противовесов.

В совокупности с ранее реализованными преобразованиями формируется более сбалансированная и устойчивая модель государственного управления. Парламент в этой конструкции перестает быть вторичным инс­титутом и получает реальные механизмы влияния: расширенные контрольные функции, усиленную роль в формировании политической повестки и возможность системно выражать волю граждан через законотворчество и парламентский контроль над деятельностью Правительства.

При этом принципиально важно, что сохранение сильной президентской власти обеспечивает стратегическую стабильность и единство государственного курса. Усиление Парламента и повышение подотчетности Правительства не ослабляют президентскую форму правления, а, напротив, делают ее более устойчивой и легитимной.

Предложение о переименовании Парламента в Курултай апеллирует к историческим традициям народного представительства, укорененным в общественном сознании, и усиливает символическую легитимность парламентаризма. В условиях институциональных реформ такие символы играют важную роль. Они формируют доверие к обновляемым государственным инс­титутам и обеспечивают их культурную и историческую преемственность.

Учреждение института Халық кеңесі – Народного совета расширяет институциональные формы участия общества в формировании внутренней политики и укреплении общественного согласия. Наделение этого органа значимыми функциями, включая право законодательной инициативы, усиливает роль народного представительства и позволяет системно учитывать общественные запросы в процессе принятия государственных решений, а не реагировать на них постфактум.

Закрепление института семьи и брака как добровольного союза мужчины и женщины обеспечивает правовую определенность и защиту базовых общественных ценностей, на которых строится социальная стабильность. При этом принципиально важно, что подобное конституционное закрепление не предполагает ограничения свободы убеждений и исключает уголовное или моральное преследование за иные взгляды, сохраняя баланс между ценностной определенностью и правами личности.

Внесение изменений в преамбулу Конституции позволяет зафиксировать современные стратегические приоритеты и ценностные ориентиры государства. Так как она отражает философию и направление развития страны, ее обновление является логичным этапом глубинных политико-правовых преобразований и задает рамку для дальнейшего институционального развития