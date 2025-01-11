Прекурсоры для нарколабораторий на $800 тысяч изъяты в Алматы и области

У дилеров также обнаружены боеприпасы, включая предметы, похожие на пистолет, ружье и гранату, передает Kazpravda.kz

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Ликвидирована крупная преступная сеть, поставлявшая прекурсоры для нарколабораторий.

При координации прокуратуры города Алматы сотрудники управления по противодействию наркобизнесу (далее - УПН) провели успешную операцию по выявлению и ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставкой прекурсоров БК-4 (основной компонент синтетических наркотиков) для действующих нарколабороторий на территории Республики Казахстан.

Стоимость одного килограмма прекурсоров на черном рынке составляет 250 долларов США. Общая сумма изъятых веществ оценивается свыше 800 тыс. долларов США.

С августа 2024 года сотрудники УПН разрабатывали преступную группу, участники которой использовали мессенджер «Telegram» для координации действий. В ходе работы установлено три склада для хранения прекурсоров: один в городе Алматы и два в Илийском районе Алматинской области.

1 января текущего года оперативники зафиксировали передачу 180 кг прекурсоров из Алматы в Карагандинскую область. Там были обнаружены нарколаборатории, где задержаны лица, причастные к их функционированию.

9 января проведены одновременные задержания 9 участников преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборотория.

В ходе санкционированных обысков изъято:

- прекурсоры в особо крупном размере: 3 тонны 210 литров;

- лабораторное оборудование для изготовления наркотиков;

- оружие и боеприпасы, включая предметы, похожие на пистолет, ружье и гранату;

- наркотические вещества растительного и порошкообразного происхождения.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи.

Прокуратура города напоминает о важности совместных усилий в борьбе с наркоугрозой. Защита здоровья граждан и обеспечение безопасности общества — приоритетная задача для государства.