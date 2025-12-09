Премьер дал ряд указаний по развитию транспортно-транзитной сферы

Транспорт,Автодороги
152
Марина Демченко
специальный корреспондент

На заседании Правительства, посвященном развитию и цифровизации транспортно-транзитной сферы, Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости развития информационно-аналитической системы транспортной базы данных.

«Сегодня уже сформирован единый массив данных, реализованы модули мониторинга движения грузов и наполняемости пунктов пропуска, что позволяет оперативно выявлять слабые места и принимать своевременные решения. Вместе с тем, действующая монолитная архитектура системы приводит к сложностям при ее интеграции и внедрении инновационных решений. В этой связи Министерству транспорта совместно с Министерством цифрового развития необходимо обеспечить перевод данной системы на модульную и масштабируемую архитектуру с открытыми интерфейсами. При этом следует реализовать поэтапное внедрение искусственного интеллекта для прогнозирования и управления потоками», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он подчеркнул важность повышения качества автодорожной инфраструктуры.

«Для содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии следует обеспечить цифровой мониторинг реализации автодорожных проектов. Акиматам регионов до 1 июля 2026 года завершить полную паспортизацию дорог местной сети, а также ускорить установку автоматизированных станций измерения», — отметил Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что система «E-жолдар» станет основным инструментом цифрового учета состояния дорог в Казахстане. Эта работа ведется в рамках поручений Президента по цифровизации всех сфер, включая транспортно-транзитную.

«Запускаемая система «E‑жолдар» должна стать основным инструментом учета состояния дорог, фиксации дефектов и контроля исполнения работ в онлайн‑режиме», — распорядился глава Кабмина.

Далее он поручил ответственным министерствам ускорить переход на электронный документооборот в сфере грузовых воздушных перевозок и завершить интеграцию с информационной системой «e-Freight».

«В сфере грузовых воздушных перевозок необходимо ускорить переход на электронный документооборот по международным стандартам. Это повысит скорость обработки данных, уровень прозрачности и доверия со стороны бизнеса и иностранных партнеров. Поручаю Министерству транспорта совместно с министерствами финансов и сельского хозяйства в срок до 1 марта 2026 года завершить комплексную интеграцию с информационной системой «e-Freight», — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что данная мера обеспечит автоматизированную передачу данных по импортным и экспортным декларациям, а также по ветеринарным и фитосанитарным сертификатам.

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию транспортно-логистической сферы Олжас Бектенов отметил необходимость продолжить внедрение сквозных цифровых решений в железнодорожной сфере.

«Министерству транспорта совместно с компанией «Қазақстан темір жолы» и заинтересованными госорганами поручаю в месячный срок выработать дальнейшие меры по сокращению времени обработки грузов на пограничных и узловых станциях, повышению предсказуемости графиков и удобства для грузоотправителей», — заявил Премьер.

Он сообщил, что работы по модернизации пунктов пересечения государственной границы завершаются в декабре в соответствии с поручением Президента.

«В соответствии с поручением Главы государства в декабре завершается модернизация пунктов пересечения государственной границы. В ближайшее время будет осуществлен запуск 5 пунктов пропуска. Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КазАвтоЖол» ускорить темпы работ и завершить строительство пунктов пропуска в установленные сроки на внутреннем контуре. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-министра.

В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что состояние сервисной инфраструктуры вдоль транспортных путей имеет немаловажное значение.

«Министерству транспорта совместно с компанией "Казавтожол" и акиматами регионов необходимо обеспечить комфортные условия для населения и перевозчиков в целом. Для этого следует активно привлекать частные инвестиции», — заключил Премьер-министр.

Общий контроль и координация закреплены за Первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

#транспорт #дороги #транзит

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Мощное землетрясение произошло в Японии
Разрушить барьеры молчания
Секреты мастеров
Понять Абая сердцем
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Созвучие стиха и песни
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Тотальная цифровизация КПП и коридоров: Бектенов дал срок д…
Карту цифровой трансформации транспортной отрасли утвердили…
Казахстан и Airbus договорились о поставках новых самолетов
В Алматы выявляют «грязный» транспорт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]