Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости развития информационно-аналитической системы транспортной базы данных.

«Сегодня уже сформирован единый массив данных, реализованы модули мониторинга движения грузов и наполняемости пунктов пропуска, что позволяет оперативно выявлять слабые места и принимать своевременные решения. Вместе с тем, действующая монолитная архитектура системы приводит к сложностям при ее интеграции и внедрении инновационных решений. В этой связи Министерству транспорта совместно с Министерством цифрового развития необходимо обеспечить перевод данной системы на модульную и масштабируемую архитектуру с открытыми интерфейсами. При этом следует реализовать поэтапное внедрение искусственного интеллекта для прогнозирования и управления потоками», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он подчеркнул важность повышения качества автодорожной инфраструктуры.

«Для содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии следует обеспечить цифровой мониторинг реализации автодорожных проектов. Акиматам регионов до 1 июля 2026 года завершить полную паспортизацию дорог местной сети, а также ускорить установку автоматизированных станций измерения», — отметил Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что система «E-жолдар» станет основным инструментом цифрового учета состояния дорог в Казахстане. Эта работа ведется в рамках поручений Президента по цифровизации всех сфер, включая транспортно-транзитную.

«Запускаемая система «E‑жолдар» должна стать основным инструментом учета состояния дорог, фиксации дефектов и контроля исполнения работ в онлайн‑режиме», — распорядился глава Кабмина.

Далее он поручил ответственным министерствам ускорить переход на электронный документооборот в сфере грузовых воздушных перевозок и завершить интеграцию с информационной системой «e-Freight».

«В сфере грузовых воздушных перевозок необходимо ускорить переход на электронный документооборот по международным стандартам. Это повысит скорость обработки данных, уровень прозрачности и доверия со стороны бизнеса и иностранных партнеров. Поручаю Министерству транспорта совместно с министерствами финансов и сельского хозяйства в срок до 1 марта 2026 года завершить комплексную интеграцию с информационной системой «e-Freight», — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что данная мера обеспечит автоматизированную передачу данных по импортным и экспортным декларациям, а также по ветеринарным и фитосанитарным сертификатам.

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию транспортно-логистической сферы Олжас Бектенов отметил необходимость продолжить внедрение сквозных цифровых решений в железнодорожной сфере.

«Министерству транспорта совместно с компанией «Қазақстан темір жолы» и заинтересованными госорганами поручаю в месячный срок выработать дальнейшие меры по сокращению времени обработки грузов на пограничных и узловых станциях, повышению предсказуемости графиков и удобства для грузоотправителей», — заявил Премьер.

Он сообщил, что работы по модернизации пунктов пересечения государственной границы завершаются в декабре в соответствии с поручением Президента.

«В соответствии с поручением Главы государства в декабре завершается модернизация пунктов пересечения государственной границы. В ближайшее время будет осуществлен запуск 5 пунктов пропуска. Таким образом, все пункты пропуска на внешнем контуре ЕАЭС будут отвечать международным стандартам и обеспечат ускоренное прохождение грузов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КазАвтоЖол» ускорить темпы работ и завершить строительство пунктов пропуска в установленные сроки на внутреннем контуре. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-министра.

В завершение Олжас Бектенов подчеркнул, что состояние сервисной инфраструктуры вдоль транспортных путей имеет немаловажное значение.

«Министерству транспорта совместно с компанией "Казавтожол" и акиматами регионов необходимо обеспечить комфортные условия для населения и перевозчиков в целом. Для этого следует активно привлекать частные инвестиции», — заключил Премьер-министр.

Общий контроль и координация закреплены за Первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.