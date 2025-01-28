Премьер доложил о планах в нефте- и углехимической промышленности

Олжас Бектенов сообщил о планах по запуску масштабных проектов в ходе расширенного заседания правительства

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам премьера, в текущем году в Казахстане начнется реализация важных для экономики страны крупных инвестиционных проектов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации премьер-министра, озвученной в ходе расширенного заседания правительства с участием президента, ожидается строительство завода по производству полиэтилена на сумму $7,4 млрд. При поддержке Банка развития Казахстана в Павлодарской области построят предприятие по выпуску алкилата.

Также АО «Qarmet» займется реализацией проекта по переработке 200 тыс. тонн каменноугольной смолы в год. Его стоимость $262 млн. Наличие такого производства обеспечит выпуск 15 наименований продукции углехимии.

Кроме того, свою заинтересованность инвестировать в экономику Казахстана проявила китайская компания China Energy, которая планирует вложить $4 млрд в строительство завода по глубокой переработке угля.