Премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область
Глава Правительства РК Аскар Мамин прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева в ходе поездки Аскар Мамин ознакомится с исполнением в регионе структурных и институциональных реформ, озвученных в посланиях и поручениях Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.
На границе Казахстана с Китаем А. Мамин ознакомится с деятельностью пропускного пункта «Нұр жолы», который является частью масштабного проекта «Западная Европа — Западный Китай». Также посетит специальную экономическую зону «Хоргос-Восточные ворота» и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в целях ознакомления с развитием транспортно-логистического комплекса и наращивания торгового сотрудничества.
В г. Талдыкорган Премьер-Министр посетит ряд объектов социальной инфраструктуры, на примере которых ознакомится с принимаемыми мерами по повышению качества жизни граждан.