Премьер поручил ускорить согласование процедур по инвестпроектам с Саудовской Аравией

Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В частности, был обсужден проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. В настоящее время ведется подготовительная работа. Начало строительства, при достижении финального соглашения, намечено на 2025 год.

Премьер-министр поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрели вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т. д.

Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. В частности, занять более проактивную позицию МИД РК, дипломатическому представительству Казахстана в Джидде, нацкомпании Kazakh Invest и другим заинтересованным госорганам и организациям. В том числе тщательнее проработать пул потенциальных проектов.

Премьер поручил в преддверии ближайшего заседания Межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.