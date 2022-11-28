Премьер провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
Правительство , Экономика
Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети.
В Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера РК.
Участники рассмотрели ситуацию на рынке железнодорожных грузоперевозок, вопросы доступа частных компаний на магистральные железнодорожные сети, а также деятельность крупной региональной электростанции.
Премьер-министр также поручил уполномоченным госорганам продолжить проверку законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых.