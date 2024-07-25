Премьер выразил соболезнования родственникам погибших работников карагандинского завода

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава Кабмина Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии на Карагандинском ферросплавном заводе. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка», — сказал Олжас Бектенов.

На сегодня работает специальная комиссия по расследованию причин аварии в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из ГФСС по случаю потери кормильца. Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и единовременную выплату на погребение из ЕНПФ.

Кроме того, компания-работодатель взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующие обязательства: единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10 годовых заработных плат; помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших; полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников.  

Напомним, в минувшую субботу на ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих. От ожогов погибло 4 человека. 

#Бектенов #завод #погибшие #соболезнование

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